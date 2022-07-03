Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı

Mardin'de çeşitli kolonyalar üreten Dr. Mars Kolonyaları şimdi de parfüm üretimine başladı.

Mardin'de çeşitli kolonyalar üreten Dr. Mars Kolonyaları şimdi de parfüm üretimine başladı.

Mardin'de her çeşit meyve, bitki ve güzel kokan maddelerden elde edilen kolonyalar Dr. Mars markası ile hizmete sunulmuştu. Şimdi ise Dr. Mars parfüm üretimine başladı. Kadın ve erkeklere hitap eden parfümler alıcıları tarafından ilgi görüyor. Dr. Mars kolonyaları sahibi Hamdullah Adsoy, "Kolonya üretiminden sonra parfüm üretimine başladık. Korkularımız kullanıcıları tarafından ilgi görüyor. Hepsi birbirinden özel parfümler, müşterilerimize hayırlı olsun" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mardin Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title