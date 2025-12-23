Kolombiya'da vergi reformunun reddedilmesinin ardından "Ekonomik Acil Durum" ilan edildi

Kolombiya'da hükümet, vergi reformu yasa tasarısının Kongre'de reddedilmesinin ardından 30 günlük "Ekonomik Acil Durum" ilan etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan 2025 tarihli 1390 sayılı kararnameyle, ülke genelinde 30 gün sürecek Ekonomik Acil Durum ilanı yürürlüğe girdi.

Muhalefetin karşı çıktığı kararnameyi savunan Petro, "Olağanüstü hal koşulları açıktır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararnamenin de iptaline karar vermesi halinde, ülke risk primi daha da artacak ve borcun sürdürülemezliği ciddi bir ekonomik krizle kendini gösterecektir. Bu bir tehdit değil, yalnızca birinci sınıf düzeyinde ekonomi bilgisidir." ifadelerini kullandı.

Petro, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasının Kolombiya'nın borçlanması üzerindeki risk primini artırdığını belirterek, eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos (2010-2018) döneminden bu yana kamu maliyesinde ciddi bir açık bulunduğunu söyledi.

Vergilerin ultra zenginlerden sağlanacağını vurgulayan Petro, "Bu, elde edilen büyük kazançların topluma yapılan küçük bir geri dönüşüdür." dedi.

Hükümet, kararnameyle elde ettiği yetki kapsamında yeni vergiler koyabilecek veya mevcut vergilerde değişikliğe gidebilecek.

Yerel basına göre hükümet, Ekonomik Acil Durum ilanı sayesinde 2026 ulusal bütçesini tamamlamak amacıyla yaklaşık 4,29 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Muhalefet ise vergi reformu yerine, devlet kaynaklarını israf etmekle suçladıkları hükümetin, mali açığı büyütmemek için kamu harcamalarını azaltması gerektiğini savunuyor.

Kongre, hükümet tarafından bugüne kadar sunulan üç vergi reformu yasa tasarısından ikisini reddetmişti.