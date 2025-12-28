Kolombiya'da en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip bölge: La Guajira

Kolombiya'nın kuzeyindeki La Guajira bölgesi ülkenin en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra rüzgar enerjisi bakımından da stratejik bir konumda yer alıyor.

Karayip kıyısındaki konumu ve yıl boyunca düşük bulutluluk oranı sayesinde La Guajira, gün boyunca yoğun güneş ışığı alıyor.

Güneş ve rüzgar gibi iki yenilenebilir kaynağın aynı coğrafyada, birbirini tamamlayıcı biçimde bulunması, bölgeyi hibrit enerji projeleri için de son derece elverişli hale getiriyor.

Uzmanlara göre güneş ve rüzgarın birlikte kullanımı, elektrik şebekesindeki yükü azaltırken enerji depolama ihtiyacını da düşürüyor.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek amacıyla La Guajira'yı enerji dönüşümünün merkezlerinden biri olarak görüyor.

La Guajira'da yaklaşık 31 rüzgar santrali kurmayı planlayan hükümet, şu ana kadar yarımadada 16 santrali onayladı ve 2030 hedefi olarak toplam 60 proje belirledi.

Bazı ölçümlere göre bölgede günde 6 ila 10 saat güneş ışığı alınıyor, bu da fotovoltaik (PV) sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

La Guajira, ülkenin en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olması nedeniyle stratejik önem taşıyan bölgesi olarak görülüyor.

AA muhabirleri La Guajira bölgesindeki rüzgar türbinlerini dronla görüntüledi.

Ülkedeki en büyük yerli topluluğu Wayuu'ların rızası şart koşuluyor

Yüksek güneş radyasyonu seviyesi, La Guajira'yı yalnızca rüzgar enerjisinde değil, aynı zamanda güneş enerjisi projelerinde de öne çıkaran bir merkez haline getiriyor.

Bölgedeki günlük ortalama güneş enerjisi üretimi yaklaşık 6,0 kWh/m²/gün seviyesinde bulunurken, bu değer ülke genelindeki yaklaşık 4,5 kWh/m²/gün ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkıyor.

Projelerin büyük kısmı, Kolombiya'daki en büyük yerli topluluğu Wayuu'ların anayasal olarak korunan atalara ait topraklarında bulunuyor.

Bu nedenle yerli topluluklarla önceden danışma, rıza alma ve adil fayda paylaşımı, hem hukuki bir zorunluluk hem de projelerin toplumsal olarak kabul görmesi için temel bir şart olarak değerlendiriliyor.

La Guajira'da temiz enerji tartışması: Rüzgar türbinleri Wayuu halkını endişelendiriyor

Kolombiya'da planlanan en büyük rüzgar enerjisi projelerinden biri olan ve 2019'da başlatılan Alpha ve Beta rüzgar parkları, 3 yıl sonra tamamen çöktü ve askıya alındı.

Ülkenin kuzeyindeki La Guajira çölünde yükselen rüzgar türbinleri, ülkenin temiz enerjiye geçişini simgelese de bu projeler yerli Wayuu topluluğu için derin bir eşitsizlik duygusu yaratıyor.

Bölgedeki türbinler büyük şehirlere enerji sağlarken, Wayuu halkı hala suya ulaşmakta zorlanıyor, mum ışığında eğitim görüyor.

Wayuu halkı, kendileri için kutsal olan rüzgarın şimdi kalkınma adına kendilerine danışılmadan kullanıldığını ve türbinlerin bölgedeki ekosistemi bozarak hayvan otlaklarını da tehdit ettiğini savunuyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Wayuu kültürel liderlerinin ve otorite figürlerinin görüşleri dikkate alınmadan alınan kararlar, direnişler ve protestolara yol açtı.

Wayuu topluluğu için toprak sadece ekonomik bir kaynak değil, kültürel kimliğin, atalara ait tarih ve ritüellerin merkezi konumunda bulunuyor.

Wayuu'lar arasında uzlaşma sağlanamadı

Bazı topluluklar altyapı ve hizmet vaatlerini olumlu karşılarken, diğerleri üretilen elektriğin yerel halka değil uzak şehirlere gittiğini ve projelerin yeni bir kaynak sömürüsü olabileceğini düşünüyor.

Wayuu toplulukları, rüzgar enerjisi projeleri hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini ve katılım hakkı tanınmadığını belirtiyor. Bu durum, şeffaflık eksikliği, kültürel hakların göz ardı edilmesi ve fayda paylaşımı konusunda anlaşmazlıklara yol açıyor.

Sonuç olarak La Guajira, Kolombiya'nın enerji dönüşümünde kilit bir rol oynuyor ancak başarısı aynı zamanda yerli halkın özgür ve bilgilendirilmiş onayı, adil fayda paylaşımı ve kültürel saygının sağlanmasına bağlı bulunuyor.