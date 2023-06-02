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Koleksiyon Mobilya, Park Maçka ile tasarımı şehre taşıdı

Koleksiyon Mobilya, Park Maçka ile tasarımı şehre taşıdı

Ekonomi Haberleri

Koleksiyon Mobilya'nın yeni nesil deneyim merkezi Koleksiyon Park Maçka faaliyete geçti. Zarif dokunuşuyla yaşam alanlarına değer katan şirket, Park Maçka'nın açılışını özel bir davet ile gerçekleştirdi. Açılışa Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ve Başkan Vekili Doruk Malhan ev sahipliği yaptı. Mimar, tasarımcı ve sektör temsilcileriyle buluşma noktası olacak Koleksiyon Park Maçka, sadece ürünleri değil, yeni nesil dijital hizmetlerin de deneyimleneceği bir merkez olacak.

Koleksiyon Mobilya'nın yeni nesil deneyim merkezi Koleksiyon Park Maçka faaliyete geçti.

Koleksiyon Mobilya'dan yapılan açıklamaya göre, zarif dokunuşuyla yaşam alanlarına değer katan şirket, Park Maçka'nın açılışını özel bir davet ile gerçekleştirdi.

Açılışa Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ve Başkan Vekili Doruk Malhan ev sahipliği yaptı. Mimar, tasarımcı ve sektör temsilcileriyle buluşma noktası olacak Koleksiyon Park Maçka, sadece ürünleri değil, yeni nesil dijital hizmetlerin de deneyimleneceği bir merkez olacak.

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Mimar Maçka Ekonomi Haberler

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