Koleksiyon Mobilya New York'ta Tasarımın Öncüleriyle Buluştu

Koleksiyon Mobilya, tasarım dünyasının önde gelen isim, marka, tasarımcı ve endüstri liderlerini bir araya getiren Design Week 2023 kapsamında New York'ta özel bir davet verdi. Şirket, Amerika'daki yatırımlarına hız veriyor.

Koleksiyon Mobilya, tasarım dünyasının önde gelen isim, marka, tasarımcı ve endüstri liderlerini bir araya getiren Design Week 2023 kapsamında New York'ta özel bir davet verdi.

Koleksiyon Mobilya açıklamasına göre, şirket, NY Design Week 2023 kapsamında gerçekleştirdiği davette tüm dünyada önemli projelere imza atan mimar ve tasarımcıları ağırladı.

Etkinliğe katılan tasarımcı ve mimarlar, markanın Amerika'daki yatırım ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre, 50 yıl önce Türkiye'de kurulan ve bugün Paris'ten New York'a, Londra'dan Dubai'ye kadar 52 dünya şehrine ihracat gerçekleştiren Koleksiyon, Amerika'daki yatırımlarına hız verdi.

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ve Başkan Vekili Doruk Malhan'ın ev sahipliğini yaptığı davette Amerika'nın önemli tasarım ve mimarlık şirketlerinin temsilcileri ağırlandı.