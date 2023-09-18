Koleksiyon Mobilya, Dubai'de Yeni Showroom Açtı

Koleksiyon Mobilya, Dubai'de açtığı yeni showroomu ile global büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, 50. yılında yatırımlarına devam ederek Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracatın ana kapısı olacak Dubai showroomunun açılışını gerçekleştirdi.

Yeni neslin yönetime geçtiği Koleksiyon Mobilya, büyüme stratejisini global pazarlara yönlendirerek sektörünün bölgesel lideri olma yolunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

Dubai yatırımı ile bölgesel varlığını güçlendirmeyi hedefleyen şirket, Dubai için 20 yıla aşkın süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) inşaat tecrübesiyle tanınan MILO ile stratejik iş birliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, büyüme stratejilerini global pazarlara çevirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dubai, Orta Doğu ve Afrika'nın en önemli ticari buluşma noktası ve yatırımcılar tarafından dünyaya açılan kapı olma misyonu taşıyor. Dubai Havalimanı, 2022 yılında 56 milyon kişiyi ağırlayarak dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu Dubai'deki ticari hareketliliği ve potansiyeli gösteriyor. Bölgeye kuvvetli bir etki gücü olan bu önemli dünya şehrinde sergilediğimiz ürünlerimizle Koleksiyon Mobilya'nın global büyüme hedefleri doğrultusunda marka tanınırlığını artıracağız. Biz dünyanın tüm ülkelerinde Tekirdağ'daki fabrikamızdan çıkan 'Made in Türkiye' menşeli ürünlerimizle varız. Şu an ihracatımızın yüzde 50'sini Orta Doğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Dubai yatırımımız aracılığıyla Orta Doğu ve Afrika ülkelerine olan ihracat volümünü arttıracağız. Dubai bizim çıkış noktamız olacak."

Dubai'de marka yatırımlarına öncelik vereceklerini vurgulayan Malhan, "Koleksiyon Mobilya olarak ikinci 50. yılımızda 'hayatın her anına dokunan' bir marka olarak büyümeye devam edeceğiz. Dubai'de son 10 yılda yaklaşık 30 adet proje tamamlandık. Bunlar içerisinde Fitch Rating, Asian Infrustructure Investment Bank, Euroclear, Clyde & Co, C-Bridge Capital, Adyen, Ankura global projelerimiz arasında öne çıkıyor. İyi tasarımı yaşamına katmak isteyen herkese hitap etmek istiyoruz." görüşlerini bildirdi.

"Dubai yatırımımız ile katma değerli ihracatımızı Orta Doğu ve Afrika'ya taşıyacağız"

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan da Türkiye ve BAE'nin stratejik düzeyde iş birliklerini arttırma kararı aldığını, bunu takip eden süreçte karşılıklı ticaretin yükselmesi ve çift yönde yatırımların gelişmesini beklediklerini aktardı.

Doruk Malhan, Dubai'nin, dünyanın farklı bölgeleri arasında önemli bir geçiş noktasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asya, Afrika ve Avrupa arasında kritik köprü görevi gördüğü için uluslararası ticarette hızlı ve etkili çözümler sunan bir bölgede olmasıyla öne çıkıyor. Dubai showroomumuz ile iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasıyla oluşacak ihtiyaçları karşılamaya talibiz. Şu an mobilya sektörü kilo başına 2,5 dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirirken, Koleksiyon Mobilya'nın bazı ürünlerinin ihracat değeri kilo başına 24 dolara ulaşıyor. Dubai yatırımımız aracılığıyla gerçekleştireceğimiz katma değerli ihracat ile ülkemizin ekonomisine de değer katacağız."

"189 milyon TL'lik yatırımın ilk aşaması tamamlandı"

Koleksiyon Mobilya'nın ikinci 50 yılında büyüme planlarına devam ettiklerini belirten Malhan, bu doğrultuda yeni global pazarlarda büyürlerken, yurt içinde de yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Malhan, Türk ekonomisine sağladıkları katkının artarak devam edeceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika ve Orta Doğu, Koleksiyon Mobilya için ana pazar niteliği taşıyor. Bugün Tekirdağ'da bulunan tesisimizde ürettiğimiz Türkiye menşeli ürünlerimizi yurtdışında daha çok müşteriyle buluşturmaya devam edeceğimiz. Bizim öncellikli hedefimiz Türkiye ekonomisi için çalışmak ve daha çok istihdam yaratmak. Biz Türkiye'nin 'kaliteli üretim gücünü' tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bunun için de yakın bir dönemde Tekirdağ'daki fabrikamızda yatırım sürecine başladık. İlk yılda 189 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bunun 46,5 milyon TL'lik tutarını tamamladık bile. İlk aşamada, global büyüme stratejimize de katkı sağlaması amacıyla fabrikamızda kapasite artırımına odaklandık."