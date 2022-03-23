'Koku'nun uzmanları buluştu

İSTANBUL (İHA) - Koku dünyasının global marka ve temsilcileri Dünya Koku Günü'nde bir araya geldi.

Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) kapsamında Türkiye'de alanında ilk kez düzenlenen "MG International Fragrance Summit '22", koku dünyasının global marka ve temsilcilerini bir araya getirdi. Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve; koku dünyasına farkındalık oluşturmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için multidisipliner bakış açısı ortaya koymayı amaçladı.

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, esans dünyasında benimsenen Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) kapsamında, Türkiye'de alanında ilk kez gerçekleştirilen 'MG International Fragrance Summit '22'ye ev sahipliği yaptı.

Koku dünyasının global markaları, parfüm endüstrisinin deneyimli temsilcileri ve 'Koku aşkına' yolculuğa çıkanların bir araya geldiği etkinlik; sohbet oturumları, koku ile eşleşen tadım sunumları, koku müzesi ve koku deneyimleriyle zenginleşti.

22 Mart 2022 Salı günü İstanbul'da gerçekleşen zirvede; kokunun hayatımızdaki önemine vurgu yaparak sağlıktan esansın üretimine, koku trendlerinden sanata ve modaya, sürdürülebilir gelecek algısından kokuya değer katmış asırlık markalara ve geleceğin kokusuna kadar koku hakkında her şey masaya yatırıldı.

Açılış oturumunda yer alan MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca; 1961 yılında Mişel Gülçiçek tarafından kurulan şirketlerinin, "Koku Aşkına" sürdürdüğü yolculuğunda; insan ve çevre odaklı yaklaşımı ile sanat dostu kimliğini ön planda tuttuğunu, esans sektörünün gelişimi ve koku farkındalığı yaratabilmek adına geçmişte olduğu gibi bugün de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 55'ten fazla ülkede ve yurt içinde 1800'ü aşkın global üreticiye esans komposizyonu ve hammaddesi tedarik ettiklerinden söz eden Bülent Konca; Türkiye'nin en büyük ilk 650 sanayi şirketi arasında yer alarak kozmetik, kişisel bakım, hijyen, ev temizlik ve kağıt ürünleri grubunda tüketiciler tarafından bilinen pek çok ünlü marka ve üreticiyle çalıştıklarını, esans veya hammaddesi tedarik ettiklerini belirtti. Esans üretiminde yeni teknolojiler ve sektörün ilk AR-GE Merkezi ile müşteri ve iş ortaklarına hizmet verdiklerini aktaran Konca, sürdürülebilir politikalar çerçevesinde koku dünyasının geleceğine yön vermeye devam edeceklerini katılımcılarla paylaştı. Aynı oturumda yer alan L'oreal Luxe Genel Müdürü Ufuk Batur, koku dünyasının geleceği için markaların üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekerken Evyap Ceo'su Mehmet Evyap ise kokunun vazgeçilmez bir değer olmasına vurgu yaptı. Eyüp Sabri Tuner Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de, köklü bir marka olarak şirketlerinin vizyonunu ortaya koyarak koku dünyasının geçmişi ve geleceği hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi