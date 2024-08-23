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Kokarca zararıyla mücadele eden çiftçiler kredi borçlarının ertelenmesini talep ediyor

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Samsun'un Terme ilçesinde fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kokarca nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiler, kamu bankasına olan kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Samsun'un Terme ilçesinde fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kokarca nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiler, kamu bankasına olan kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Samsun'un Terme ilçesinde, tarım sektörünü tehdit eden kahverengi kokarca böceği, çiftçilerin bu yılki hasat dönemini kabusa çevirdi. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık üretiminde, kokarcanın verdiği zarardan dolayı rekolte ciddi oranda düştü. Bu durum, Termeli çiftçileri ekonomik anlamda zor durumda bıraktı.

Terme'deki birçok çiftçi, bu sene beklenen hasadın olmaması nedeniyle kuma bankasına olan borçların ertelenmesi talebinde bulundu. Fındık üreticisi Halis Saylık, kokarcanın bahçelerine verdiği zarardan dolayı bu yılki ürünlerinin neredeyse yarısını kaybettiklerini belirterek, "Bütün yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştık, mahsulümüzü en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Ancak kokarca yüzünden fındığımızın yarısını kaybettik. Ürün kaybı yetmezmiş gibi, şimdi de bankaya olan borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise "Çiftçilerimiz bu yıl büyük bir darbe aldı. Kokarca zararlısı, fındık başta olmak üzere birçok ürünümüzde ciddi kayıplara neden oldu. Dolayısıyla bu sene rekoltenin açıklanandan düşük olacağını tahmin ediyoruz. Çiftçimiz fındığı kaybetti. Diğer tarım ürünlerini de kaybetmek üzere. Bulunduğumuz şartlar da çiftçilerimizin borçlarını ödeyebilmesi mümkün değil. Bu nedenle kamu bankası ve diğer yetkililerden, çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi için acilen adım atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi samsun Terme Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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