Kofçaz Kooperatifinde Haksız Kazanç İddiasıyla Dava Açıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde bir kooperatifin satış mağazası görevlisi hakkında çiftçilerden haksız kazanç elde etmek ve kooperatifi zarara uğratmak suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, sanığın sahte senetler düzenleyerek ürünleri teslim almadıkları halde faturalandırdığı ve kooperatif kasasından 1 milyon 304 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği belirtiliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, kooperatifi zarara uğrattığı iddiasıyla bir kooperatifin satış mağazası görevlisi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gülşah G, hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ifadeleri, dekontlar, senetler, tanık ifadeleri, telefon inceleme tutanakları, mesaj dökümleri, bilirkişi raporlarının yer aldığı iddianamede, sanık hakkında "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanık Gülşah G'nin, kooperatif ortaklarının iradeleri dışında 106 üretici adına sahte senetler oluşturduğu, teslim almadıkları ürünlerin faturasına teslim aldığına dair imza attırarak sahte faturalar düzenlediği ifade ediliyor.

Sanığın, kooperatife gelen ve depodaki ürünleri kayıt dışı birden fazla kişiye satıp parasını kooperatif kasasına geçirmediği, bu yöntemle 1 milyon 304 bin 188 lirayı zimmetine geçirerek kooperatifi zarara uğrattığına yer veriliyor.

İddianamede sanığın, bazı senet ve faturaları kendisinin düzenlediği ve suçunu kabul ettiği belirtiliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında bazı çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi Gülşah G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının iddialar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülşah G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şikayetler üzerine kooperatif yönetimi tarafından iddiaların incelenmesi için iki müfettiş görevlendirilmişti.