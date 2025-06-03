KoçZer, Ingage'i devralarak OneIngage çatısı altında yeniden yapılandırdı

Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, 2018'de WPP ortaklığıyla kurduğu dijital ajans Ingage'in tüm hisselerini devralarak, çevrim dışı ve çevrim içi medya alanındaki hizmetlerini OneIngage çatısı altında birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, çevrim dışı ve çevrim içi medya alanındaki deneyimini, pazarlama ve dijital dünyanın dinamikleriyle birleştirerek entegre bir ajans yapılanmasına imza attı.

Yapılanmanın ilk adımı, 2018'de WPP ortaklığıyla kurulan Ingage'in tüm hisselerinin 2024 sonunda KoçZer tarafından satın alınmasıyla atıldı. Böylece Ingage, yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi.

Dönüşüm kapsamında KoçZer'in çevrim dışı medya yönetimi, Ingage'in çevrim içi medya, teknoloji ve yaratıcılık hizmetleri tek çatı altında toplanarak OneIngage adıyla faaliyete başladı.

OneIngage yapılanması, KoçZer'in 2003'te Koç Topluluğu şirketleri için ortak medya satın alma süreçlerini yürütmeye başlamasıyla temelleri atılan medya yolculuğunun yeni bir fazı olarak konumlanıyor.

Medya satın alma, yaratıcılık ve teknoloji alanlarındaki uzmanlıkları entegre bir yapı altında birleştirerek, pazarlama iletişiminde 360 derece çözüm sunmayı hedefleyen OneIngage, "One Stop Shop" yaklaşımıyla tüm medya süreçlerini uçtan uca tek noktadan yöneten entegre bir ajans modeli sunuyor.

Üç alanda uzmanlaşmış yeni yapı, üç yeni şirket

OneIngage çatısı altında oluşturulan InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketleri medya, yaratıcılık ve teknoloji alanlarında uzmanlaşarak pazarlama dünyasına bütüncül çözümler sunacak.

Geçen yıl KoçZer'in yeni medya yatırımlarıyla Digital Panorama'yı bünyesine katmasıyla birlikte Ingage'in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yolunda önemli bir adım atılmıştı. Digital Panorama yeni yapıda yoluna InCrea360 olarak devam edecek.

InTechno360 teknoloji şirketi de veri, teknoloji ve yapay zeka destekli pazarlama ve reklam teknolojileri geliştirerek hizmet sunacak.

Öte yandan InMedia360, KoçZer bünyesindeki çevrim dışı medya operasyonları ve Ingage'in çevrim içi medya yönetim yetkinliklerinin birleşimiyle hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, 21 yıl önce başlayan medya yolculuklarının, 2018'de dijital pazarlama hizmetlerinin global WPP ortaklığıyla kurumsallaşmasıyla devam ettiğini belirtti.

Turfan, Ingage'nin, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında, medya alanındaki yatırımlarımızı artırarak 2024'in sonunda Ingage'in tüm hisselerini WPP'den devraldık ve yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline getirdik. KoçZer olaraki OneIngage'ın 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak"

OneIngage Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ercan Tursun, büyük bir dönüşüm sürecinin içinde olduklarını ve bu sürecin beraberinde büyük fırsatlar da getirdiğini vurgulayarak, artık markaların yalnızca görünür olmakla yetinmeyip, anlamlı, ölçülebilir ve stratejik iletişim kurmak istediğini aktardı.

OneIngage olarak, "One Stop Shop" yaklaşımıyla medya satın alma ve planlama ile yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirdiklerini ve tüm hizmetleri entegre şekilde sunduklarının altını çizen Tursun, şöyle devam etti:

"Amacımız, yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmek. Bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak. Dünyanın en büyük 4 teknoloji şirketi, Amazon, Google, Meta ve TikTok'un da Türkiye'deki stratejik iş ortağı ve Türkiye'nin ilk lokal network ajansı OneIngage olarak, yurt dışı açılımımızı Dubai'den başlattık. MENA Bölgesi'nin en büyük dijital ve e-ticaret fuarı olan Seamless Middle East 2025'e katılarak ilk görünürlüğümüzü gerçekleştirdik."

InMedia360 Şirket Müdürlüğü görevini, medya ve pazarlama dünyasında 25 yılı aşkın deneyime sahip Zafer Tipigil üstleniyor.

Kariyerine reklam ajanslarında başlayan ve Ford Otosan, Mindshare, Coca-Cola, The Walt Disney Company ve EssenceMediacom gibi global yapılarda üst düzey görevlerde bulunan Zafer Tipigil, 1 Mayıs itibarıyla InMedia360'ın başına geçti.

Tipigil, yeni yapıya ilişkin, medya dünyasında çevrim dışı ve çevrim içi disiplinlerin birbirinden ayrı yürütüldüğü dönemin sona erdiğini belirtti.

Tipigil, "InMedia360 olarak bu iki alanı tek merkezden yöneten, strateji, planlama, optimizasyon ve ölçümleme gibi tüm adımları bütüncül biçimde yöneten bir yapı sunacağız. KoçZer'in yıllara dayanan medya satın alma deneyimini, dijital dünyanın çevikliğiyle buluşturarak sunacağımız güçlü çözümler ile markalarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.