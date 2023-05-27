Koçfinans, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi'nde farkındalık ödülü aldı

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi'nde farkındalık ödülüne layık görüldü. Şirket, teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın çalışan sayısını artırmayı taahhüt ederek Mentorluk ve Burs Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ilk yılında Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde ödül aldı.

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi'nde farkındalık ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın çalışan sayısını artırmayı taahhüt eden Koçfinans, geleceğin kadın mühendislerini desteklemek amacıyla da Mentorluk ve Burs Projesi'ni hayata geçirdi.

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi çatısında konumlanan proje ilk yılında Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi"nde ödül aldı.

Teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın mühendis sayısını artırmak için Anadolu'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak geleceğin mühendislerine mentorluk ve burs desteği sağlayan Koçfinans, geçen yılın sonunda başlattığı projeyle Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin mühendislik ve fen fakültelerinde eğitim gören 33 kız öğrenciye 1 akademik yıl boyunca mentorluk desteği sağlıyor.

Yüzde 50 kadın-erkek çalışan oranıyla sektöründe örnek şirketlerden olan Koçfinans'ın gönüllü çalışan kadrosu tarafından oluşturulan mentorluk ekibi ile süreci tamamlayan gençlere BT ve AR-GE bölümünde kısa ve uzun dönemli staj, uzaktan yarı zamanlı çalışma ve şirket bünyesinde istihdam edilme şansları da sunuluyor.

"Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

Açıklamada, Kadın Dostu Markalar Platformu Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmaya yer verilen Koçfinans Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, yarışmaya kadınların toplumda her alanda eşit hak ve özgürlüklerinin olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veren ve marka gücüyle toplumsal farkındalık yaratan projelerin katıldığını bildirdi.

Kumuk, "Gelecekleri parlak 33 genç kızla çıktığımız bu yolda sayımızı artırarak büyümek ve daha çok genç kıza destek olarak teknoloji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak ana hedefimiz." ifadesini kullandı.

Mentorluk programlarına katılan gençlerin Koçfinans'ın çevik çalışma prensibini deneyimleyerek ve kendilerini şirketin bir parçası gibi hissederek veri analitiği ve AE-GE konularında donanım kazanacağını kaydeden Kumuk, "Bu ödülü henüz ilk yılımızda almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Programımıza yeni modüller ekleyerek daha çok üniversiteli genç kıza ulaşma ve onları iş hayatlarında bir adım daha öne taşıma misyonumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.