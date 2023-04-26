Koçfinans, startupların yenilikçi fikirlerini ödüllendirdi

Koçfinans'ın startuplara destek sağlamak amacıyla başlattığı Demo Day'in kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, teknoloji ve finansman alanına yeni bir soluk getiren startupları desteklemek için bir inovasyon programı olan Demo Day'i hayata geçirdi.

Startuplara Koçfinans ile iş birliği, yatırım alma imkanı, nakit desteği, sektör profesyonelleri ve mentorlar ile çalışma, iş bağlantıları, Koçfinans'ın geniş müşteri kitlesine erişim imkanı gibi pek çok değerli fırsat sunan Demo Day başvuruları haziranda başladı.

Koçfinans, çevik çalışma anlayışı ile örtüşen ve gelecek vadeden yenilikçi teknoloji startupların başarılı girişimlerini kurumsal arenada destekleyerek, onları daha fazlası için teşvik etme ve yeni fırsatlar yaratabilmeleri hedefiyle hayata geçirdiği bu yılki program ile Fintech ve Insurtech alanında 120 adet başvuru aldı.

Koçfinans ve Bounce Partners iş birliğinde yürütülen programın, 2 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlikte, programın tüm katılımcıları bir araya geldi ve ürün niteliği, kullanılan teknoloji, ekibin gücü, fırsatın büyüklüğü, rekabet, satış kanalları ve stratejik öncelik kriterlerine göre gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucunda kazananlar belirlendi. Finale kalan 8 proje arasından 3 startup Koçfinans'tan finansal destek almaya hak kazandı.

YZ tabanlı portföy optimizasyonu ve yatırım platformu Magnus birincilik ödülü 50 bin TL, kullanıcıların hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenmiş portföylere yatırım yapmalarını sağlayan bir birikim ve yatırım uygulaması Yancep ikincilik ödülü 30 bin TL, sigorta şirketleri ile dijital işletmeleri birbirine entegre eden sigorta girişimi Tamamlıyo ise üçüncülük ödülü 10 bin TL kazandı.

"Dünyaya bir startupun yenilikçi bakış açısıyla bakmanın sisteme çok katkı sağlayacağının bilincindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Finansman AŞ Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, startupların desteklenerek yatırım almalarına katkı sağlamanın her sektörün dinamiğini besleyecek bir değer olabileceğini belirterek, "Teknoloji dünyasında yarın, yön değiştirerek bugünden çok farklı bir şekle dönüşebiliyor. Bu değişime ayak uydurabilmek için gündemi takip etmenin, ihtiyaçları analiz etmenin yanı sıra yeni girişimlerden haberdar olmanın ve dünyaya bir startupun yenilikçi bakış açısıyla bakmanın sisteme çok katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Koçfinans olarak yapılacak iş birlikleriyle yeni dijital iş modellerinin oluşturulması ve yeni değer önerilerinin hazırlanmasını hedeflediğimiz Demo Day kapsamında startupların yenilikçi fikirlerini dinleme fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Programa adını veren Demo Day etkinliğini finalist startupların katılımı ile ofislerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Kumuk, şunları kaydetti:

"Çevik Koçfinans ekibini ve dinamik startup takımlarını bir araya getirerek güçlü bir sinerji yakaladık. Kıymetli jürilerimizin değerlendirmeleri sonucunda kazanan Magnus, Yancep ve Tamamlıyo ekiplerini, ayrıca sunum yapan tüm ekipleri tebrik ederim. Bu program ile startuplara finansal destek sağlamanın yanında stratejik danışmanlık imkanı, sektör profesyonelleri ve mentorlar ile çalışma fırsatına kadar pek çok kazanım elde etme şansı veriyoruz. Kazanan startupları Koç Grubu'nun vizyoner yöneticileri ile bir araya getirerek yeni fırsatlar yakalamalarına da köprü kurmayı arzu ediyoruz."