Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlara dağıtılmak üzere roll ekmek, mercimek çorbası, limonata ve salep alımı için ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenlerin başvuruları 15 Kasım 2023 saat 10.00'a kadar kabul edilecek.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtmak için ihale yapacak

Kocasinan Belediyesi ; organizasyonlarda ve ikram çeşmesinde vatandaşlara dağıtmak üzere ihale ile yiyecek ve içerecek alacak.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce; vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin adet roll ekmek, 35 bin litre mercimek çorbası, 12 bin litre limonata ve 3 bin 500 litre salep alınması için ihale yapacak. Açık ihale usulü yapılacak alımın ardından işe 1 Ocak 2024 tarihinde başlanacak.

Kocasinan Belediyesi ihale salonundaki ihaleye katılmak isteyenler; 15 Kasım 2023 saat 10.00'a kadar başvuruda bulunabilecek. - KAYSERİ