Kocasinan Belediyesi ile ORAN arasında hububat eleme ve paketleme tesisi için iş birliği protokolü imzalandı

Kocasinan Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hububat eleme ve paketleme tesisi için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Kocasinan Belediyesi ve ORAN tarafından finanse edilecek olan tesis, bakliyat, ayçiçeği ve aspir gibi ürünlerin elenip paketlenmesini sağlayacak.

Kocasinan Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hububat eleme ve paketleme tesisi için iş birliği protokolü imzaladı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyedeki imza törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

Burada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin tarım üretimi bakımından şehrin yüzde 20'sini karşıladığını, bu nedenle tarımın alt yapısının güçlendirilmesi, ürün çeşitliğinin artırılması için belediye olarak yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise ürün çeşitliliği için bu tür tesislere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında verilen destekler içerisinde yer alan projenin hayırlı olmasını diledi.

Tesisin 3 milyon lirasını ORAN olarak karşılayacaklarını anlatan Kilci, kalan 2 milyon 460 bin lirayı ise Kocasinan Belediyesinin karşılayacağını, proje ile bakliyat, ayçiçeği ve aspir gibi ürünlerin elenip paketleneceğini kaydetti.