Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni bulvar incelemesi yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni bulvarda incelemede bulundu.

Çolakbayrakdar, Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak yeni ulaşım aksında çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini bildirdi.

Yeni bulvarın 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde olduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Ihlamur Köprüsü kullanıldığı zaman Ali İhsan Alçı Bulvarı sona eriyordu. Yapılan çalışma ile yolu, Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlamış olacağız. Şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki trafik yoğunluğu azalmış olacak." ifadesini kullandı.