Kocaeli Sanayi Odası 29. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 29. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Çeşitli kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin çevre konusunda liderliğini ortaya koyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da denizde yaşamın sürdürülebilirliği için çalıştıklarını belirtti. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da organizasyonun, çevreye duyarlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 29. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende, çeşitli kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknolojide olduğu kadar çevre konusunda da liderliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanayi tesislerinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, "2023 Ocak ayından haziran ayına kadar olan süreçte 1041 denetim gerçekleştirilmiştir. Uygunsuzluğu tespit edilen 41 tesise 32 milyon civarında idari yaptırım uygulanmıştır. Hem ülkemizde hem dünyada önayak olan Sıfır Atık Projesi fevkalade şekilde başarılı hale gelmiş, tüm kamu kurum kuruluşları ve sanayi bölgemiz bu projeyi kabullenmiştir. Sıfır Atık Projesi kapsamında 3 milyon 492 bin 973 ağaç kesilmekten kurtarılmış, projede bugüne kadar 205 bin 469 ton atık kağıt, 114 bin 128 ton atık metal, 92 bin 960 tonda atık cam ve 97 bin 670 tonda atık plastik toplanmıştır." dedi.

Vali Yavuz, Kocaeli'deki sanayicilerin istihdam, üretim ve ihracata sundukları katkıyla birlikte çevreyi koruma çabasında bulunmalarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da denizde yaşamın sürdürülebilirliği için çalıştıklarını belirterek, "Denizi bir yandan balıklandırıp diğer yandan temizleme ve kirletenleri engelleme konusunda titiz çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlatarak İzmit Körfezi'ndeki 8 milyon ton birikmiş çamuru temizlemeye başladıklarına işaret eden Büyükakın,"Körfeze akan 12 tane dere var. Bir kısmı buradan bir kısmı gemilerden ve bir kısmı sanayi atıklarından geliyor. Bu çamuru denizden çıkartmazsanız eğer yeri geliyor müsilaja sebep olan canlıların oluşmasına sebep oluyor, yeri geliyor sulak alanlarda yaşayan canlıların ya da balıkların yumurtlama alanlarında probleme sebep oluyor. 120 milyon dolar bütçesi olan bir projeyi zor bir zamanda 11 kenti depremin vurduğu dönemde başlattık." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da organizasyonun, çevreye duyarlılığın bir göstergesi olduğunu kaydederek, Türkiye'nin bu formattaki ilk ve tek ödül organizasyonunu 29 yıldır aralıksız yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye açık olan ödül organizasyonuna her yıl getirdikleri yeniliklerle canlılığı artırdıklarını söyleyen Zeytinoğlu, "Bu yıl ödül törenimize 23 firma başvuru yaptı. Bu firmaların 10 tanesi Sakarya, İzmit, Bursa, Bilecek, Kayseri ve Mersin illerinde. Bu organizasyona katılma cesareti gösteren, kapılarını bize açan tüm firmalarımızı kutluyor ve hepsini gönülden galip ilan ediyorum. İlk yıllarımızda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Artık firmalar bugün yasal şartlara ne ilaveler yaptıklarıyla puan alarak ödül kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonunda, Metal-Makina Sektörü Çevre Ödülü'nü ASAŞ Aliminyum, Kimya Sektörü Çevre Ödülü'nü Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar, Otomotiv Tedarik Sektörü Çevre Ödülü'nü Assan Hanil Otomotiv, Kobi Çevre Büyük Ödülü'nü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Çevre Büyük Ödülü'nü Türk Traktör ve Ziraat Makina aldı.