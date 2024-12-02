Kocaeli, İhracatta Yüzde 6.5 Artış ile İkinci Sırada

Kocaeli, ihracatta devler liginde

İhracatın yükselen yıldızı Kocaeli, son 10 ayda ihracatını artırdı

KOCAELİ - Kocaeli, Ocak-Ekim döneminde ihracatını yüzde 6.5 artırarak 36.2 milyar dolara ulaştı. Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, "Petrol sektöründe ve çeşitli sanayi alanlarında Afrika'nın tamamına ihracat yapan şirketlerimiz mevcut. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de önemli ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Bu alanda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye ihracatının lokomotif şehirlerinden biri olan Kocaeli, rakamlardaki artışla dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre, Kocaeli ihracatta İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Ocak-Ekim 2024 döneminde ihracat, yüzde 6.5 oranında artarak 36 milyar 225 milyon dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4.97 oranında azalarak 8 milyar 495 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, ithalatta düşüş yaşanırken, ihracatta önemli bir yükseliş olduğunu vurguladı. Dış ticaret hacmine değinen Ayhan, "Dış ticaret hacmimiz yüzde 1.29 oranında azalarak 104 milyar 629 milyon olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 52.96 oranında gerçekleşmiştir" dedi.

"Afrika'nın tamamına ihracat yapan şirketlerimiz mevcut"

Çok sayıda ülke ile ticari ilişkiler kurulduğunu belirten Güngör Ayhan, "Petrol sektöründe ve çeşitli sanayi alanlarında Afrika'nın tamamına ihracat yapan şirketlerimiz mevcut. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de önemli ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Bu alanda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üyelere destek

Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Körfez Ticaret Odası'nın ihracatı artırmaya yönelik faaliyetleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Yurt dışında güvenilir tedarikçi ve potansiyel ihracatçı bulma konusunda üyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize dış ticaret danışmanlığı vererek, yurt dışındaki lojistik ve ihracat konusunda sağlam şirket bulma konusunda kendilerine girişimcilik konusunda destek veriyoruz. Yurt dışından gelen alım taleplerini üyelerimizle paylaşarak, anlaşma süreçlerini baştan sona kadar takip ediyoruz"

"İthalatı azaltma konusunda eğitimler veriyoruz"

Ayrıca, yabancı yatırımcıları Oda'ya davet ederek, üyelerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Ayhan, "Bu sayede 'Kim ne ihraç edebilir, ya da kim ülkemize ne ithal edebilir' konularında yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi devlet teşvikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Ülkemizin en büyük sorunlarında biri olan cari açığı kapatmak için ise genç ve kadın girişimcilerimize ihracata yönelik üretim yapıp, ithalatı azaltma konusunda eğitimler vermekteyiz ve devlet desteklerini onlara sunmaktayız" şeklinde konuştu.