Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri... Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında

Ekonomi Haberleri

Kocaeli haberleri... Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında

Kocaeli ekonomi haberi: Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Oda binasında kurulan 9 sandıkta üyeler oylarını kullanıyor.

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun tek listeyle girdiği seçimlerde, 2 bin 392 üye oy kullanabilecek.

Seçimler sonucunda 38 komitede toplam 192 komite üyesi ve 77 meclis üyesi belirlenecek.

Yönetim kurulu seçimleri ise 10 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Ekonomi

Kocaeli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title