Kocaeli haberleri... Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında Ekonomi Haberleri Kocaeli ekonomi haberi: Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı. Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı. Oda binasında kurulan 9 sandıkta üyeler oylarını kullanıyor. Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun tek listeyle girdiği seçimlerde, 2 bin 392 üye oy kullanabilecek. Seçimler sonucunda 38 komitede toplam 192 komite üyesi ve 77 meclis üyesi belirlenecek. Yönetim kurulu seçimleri ise 10 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Ekonomi Kaynak: AA / Şahin Oktay Kocaeli Ekonomi Haberler

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