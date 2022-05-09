Kocaeli fabrikalarında üretilecek yeni Ford E-Transit Custom tanıtıldı

Ford'un, tam elektrikli ikinci ticari modeli, E-Transit Custom'un ilk detayları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın, en çok satan ticari aracı Ford Transit Custom, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek. Ford'un Avrupa'ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford'un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

Ford Otosan'ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar avroluk yatırım kapsamında seri üretimine 2023'ün 2'nci yarısında Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretimine başlanacak E-Transit Custom, Ford Pro ekosistemindeki tüm yazılım ve hizmetlerle desteklenerek üstün bir müşteri deneyimi ve maksimum üretkenlik vadediyor. E-Transit Custom, 380 kilometreye kadar menzil hedefi, tam çekiş yetkinliği ve DC hızlı şarj ile birlikte Pro-Power Onboard özellikleriyle sunuluyor.

Ford Pro'nun 2024 yılına kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın ilki olan E-Transit Custom ile Avrupa'nın bir tonluk ticari araç segmentinde yeni bir referans noktası olmak ve tüm işletmelerin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Ford'un ikonik modeli Transit Custom'ın elektrikli versiyonu, Ford Pro'nun üretkenliği artıran ve değer katan çözümler ekosistemine uyacak şekilde tasarlandı. E-Transit Custom, işletmelerin üretkenliğini artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla tek bir platform üzerinden Ford Pro yazılımı, şarj, hizmet ve finansman çözümleriyle desteklenecek.

Ford Pro'nun elektrikli araç yelpazesine eklenen en yeni modeli, Ford'un 2035 itibarıyla Avrupa'daki tüm Ford araç satışları için sıfır emisyona ulaşma ve Avrupa'da karbon nötr ayak izi konusundaki iddialı taahhüdünün önemli bir parçasını oluşturacak.

Tam elektrikli E-Transit Custom 380 kilometre menzili, DC hızlı şarj, tam çekme yetkinliği ve dinamik yeni stili ile dikkati çekecek. Yeni ticari araç ayrıca sürekli devrede olan ileri bağlantı teknolojilerinden yararlanarak işletmelerin üretkenliğini de yeni seviyelere taşımaya yardımcı olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"E-Transit Custom, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımızın bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon kazanırken, Ford Pro'nun tek noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle destekleniyor. Bunun Avrupa'daki şirketlere katacağı işletme faydaları ise anlatmakla bitmez."

ProPower Onboard teknolojisi gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç sağlayacak

Ticari araç kullanıcılarının yorumlarının derinlemesine analizleriyle geliştirilen E-transit Custom, ProPower Onboard teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç de sağlayacak. Tasarımıyla dikkat çeken E-Transit Custom, yeniden düzenlenen gösterişli ve dengeli dış tasarımı ve tamamı LED farlarıyla 1 tonluk araç segmentinde tasarımıyla yeni bir referans noktası belirleyecek.

Ford'un sene başında duyurduğu gibi 2024 itibarıyla, iki tonluk E-Transit ticari aracın yanı sıra dört yeni tam elektrikli araç daha ikonik Transit ailesine katılacak, Transit Custom ve Transit Courier ile Tourneo Custom ve Tourneo Courier modellerinin elektrikli versiyonları bu kapsamda yer alıyor.

Avrupa'daki müşterilere sunulacak "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin parçası olan tam elektrikli E-Transit Custom'ın üretimi 2023'ün 2'nci yarısında başlayacak. Daha detaylı ürün bilgisi bu yıl eylül ayında duyurulacak. Tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan'ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında Kocaeli fabrikalarında üretilecek. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itibaren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 87'sinin üretimini Kocaeli'de gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için hattan indirdiği Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'in hemen ardından, E-Transit Custom'un üretimi ile birlikte Ford'un Avrupa'daki ticari elektrikli araç üretim üssü olma konumunu pekiştirerek daha da kritik bir konuma ulaşmış olacak.