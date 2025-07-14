Kocaeli'deki Test Merkezi, Otomotiv Sektörüne Global Hizmetler Sunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışındaki firmalara da hizmet veriyor.

Kocaeli'de 2018 yılında faaliyete başlayan merkezde, 30 kişilik ekiple bir yılda "dayanıklılık", "ömür", "titreşim", "şok", "iklimsel çevre koşulları testleri", "motor testleri", "emisyon", "gürültü", "gerilme ölçümü"nü içeren 200 test yapıldı.

Türk Akreditasyon Kurumu onaylı merkezde, otomotiv sanayisinde özgün teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlanıyor.

Otomotivin yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekipmanları gibi sektörlerde üretim yapan firmalara hizmet veren TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon avronun ülkede kalmasını sağlamanın yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Brezilya, Hollanda, Slovenya, Almanya, Ürdün gibi ülkelere test hizmeti sunuyor.

"Yaptığımız işlerden tedarikçilerimiz ve ülkemiz kazanmış oluyor"

Merkezin müdürü Şükrü Özen, AA muhabirine, tüm Avrupa'ya yönelik otomotiv parçalarına test hizmeti verdikleri söyledi.

Merkezle, üretilen ürünlerin testleriyle ilgili açığın kapatıldığını belirten Özen, "Üretilen ürünlerin doğru şekilde üretildiğini ve istenilenleri karşıladığını test etmek önemli. Bu zaman kadar böyle bir açığımız vardı. Test merkeziyle ulusal veya uluslararası firmalara özel standartlara göre üretilen ürünleri test edip akredite şekilde raporlayıp firmalarımızın ihracattaki elini güçlendiriyoruz." dedi.

Yurt dışına sundukları hizmete değinen Özen, "Hizmet ihracatı genişleyerek devam ediyor. En son Fransa'ya hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Üretici firmanın fabrikası Türkiye'de de olabilir, yurt dışında kullanılması için burada üretilen ürün de olabilir. En son yurt dışında üretilen ve yurt dışında bir araca takılacak parçaya test yaptık. Ürünler buraya geliyor, testlerini gerçekleştiriyoruz. Tekrar ürünleri raporlarıyla firmalara gönderiyoruz." diye konuştu.

Özen, ürünlerin doğru üretimi, performansı ve kalitesini test etmenin işin önemli bir sac ayağını oluşturduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla biz sac ayağını tamamlıyoruz. Bu firmalar, özellikle otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar, bu testleri yaptırmak zorunda. Aksi takdirde ürünlerini satma noktasında zorluk çekecekler. Burada böyle bir merkez olmasaydı ürünlerini yurt dışında başka merkeze göndermek zorunda kalacaklardı.

Merkezde firmaların ürünleri üzerindeki sıkıntıları görebilme ve müdahale edebilme noktasında daha hızlı alan sağlıyoruz. Buna ek olarak da ekonomik avantajımız var. Ürünleri lojistik maliyetinden kurtarıyoruz. Yurt dışı firmalarına oranla daha uygun maliyetli bu işleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işlerden tüm tedarikçilerimiz ve ülkemiz kazanmış oluyor."

Savunma ve havacılıkta hem ana sanayi hem de ana sanayi tedarikçilerine hizmet verdiklerinden bahseden Özen, "Komponent ölçeğinde, alt sistemler veya sistem ölçeğinde olabiliyor. Ürünlerin tüm test süreçlerini, proje yönetimi bağlamında tüm noktalarına değinerek yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Özen, yerli üreticinin yurt dışına gitmemesinin kendileri için birinci öncelik olduğunu vurgulayarak, firmalara ücret konusunda da ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını, bu işlerin Türkiye'de yapılmasını sağlamaya da ön ayak olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.