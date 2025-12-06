Kocaeli'deki meslek lisesinde yetişen bakım teknisyenleri sanayinin ihtiyacını karşılayacak

Kocaeli'deki meslek lisesinde devlet-sanayi işbirliğiyle açılan makine bakım bölümünde öğrenciler, nitelikli bakım teknisyenleri olarak sektörün kapısını aralayacak.

Çayırova ilçesinde Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Hatice Bayraktar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile TOSB arasında yapılan işbirliği kapsamında mayıs ayında makine bakım bölümü açıldı.

Makine ve Tasarım Teknoloji Atölyesi eğitim gönüllüsü Bayraktar ailesi tarafından inşa edilirken, atölye donanımı TOSB sanayicilerinin bağışlarıyla tamamlandı.

Bölümde eğitim gören 68 öğrenci, teorik eğitimin yanı sıra sahada uygulamalı eğitimle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olarak mezun olup istihdam edilecek.

"İyi eğitim alan arkadaşlara bütün firmalar kapılarını ardına kadar açacaktır"

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, AA muhabirine, firmaların teknoloji dönüşümü içerisinde olduğunu, bunun da nitelikli eleman ihtiyacını arttırdığını söyledi.

Sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesinin öneminden bahseden Dudaroğlu, "Eskiden herhangi bir personel alır, kendi bünyemizde yetiştirir, üretime veya bakıma hazırlardık. Şu anda ise bunun çok ötesine gelinmiş durumda." dedi.

Dudaroğlu, sektörün nitelikli bakım elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılabilecekler konusunda okul yönetimiyle görüştüklerini dile getirerek, "Çok olumlu karşılandı, bu bölümü kurabildik. Bu öğrenciler, bakım personeli eğitiminden geçtikten sonra gelecekte çok rahatlıkla istihdam edilebilirler. Nitelikli eleman açığının giderilmesi için yaptığımız bir projeydi, başarılı da oldu. Gelecekte de bunun faydalarını görmüş olacağız." diye konuştu.

İyi bir altyapıya sahip, eğitilmiş personelin hemen istihdam edilmesinin hem kuruma hem de kişinin kendisine faydası olduğunu belirten Dudaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir kere okulu bitirir bitirmez iş bulma imkanını sağlamış olacak. Şu anda yapılan araştırmalarda, üretimde en büyük kayıpların başında arıza duruşları geliyor. İkinci kayıp ise üretim ekipmanlarının hızının yavaşlaması. Üçüncü kayıp ise makine ekipman kaynaklı hatalı üretimin toplam fire içerisindeki miktarının çok yüksek olması ki bu yüzde 30'lara kadar gelir. Bütün bu kayıpların giderilmesi ancak nitelikli insan gücüyle sağlanabilir.

Makine ekipman operatörlerinizin çok nitelikli ve üstün beceriye sahip olması gerekiyor ki bu da iyi bir eğitim altyapısıyla mümkün. Bakım elemanlarınızın da çok nitelikli olması gerekiyor ki bu da yine iyi bir eğitim altyapısıyla mümkün. İyi eğitim alarak dolayısıyla hazır olarak gelen arkadaşlara bütün firmalar kapılarını ardına kadar açacaktır. Öğrenciler de merak etmesinler, hemen iş bulabilirler. Önemli olan okulda geçirecekleri zamanı iyi değerlendirmeleri. Biz onları her türlü desteğe hazırız."

Okul müdürü Kadir Yalçın da zaman zaman görüştükleri sanayicilerin nitelikli eleman bulamamaktan yakındığını kaydetti.

TOSB'dan gelen talep üzerine Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla okulda makine bakım bölümü açıldığını belirten Yalçın, öğrencilerin aldıkları eğitimle ve sağlanan imkanlarla sektörün ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildiğini anlattı.

Yalçın, öğrencilerin teorik ve pratik eğitimle kalifiye eleman olarak yetiştirildiğini dile getirerek, "Çok güzel bakımcı olacaklar. Bölgemize faydalı, iyi ustalar olacaklar." dedi.

Firmaların kendilerine kullandıkları makinaların aynısını verdiğini bildiren Yalçın, öğrencilerin sektörde işe başladıklarında yabancılık çekmeyeceğini sözlerine ekledi.