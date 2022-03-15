Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı - Haberler

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Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulundu. Daha önceki denetimlerinde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ayçiçek yağı denetimlerine ağırlık verdi. Marketlerde yağ stokçuluğuna karşı raflarda ve depolarda denetim gerçekleştiren ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yapılan denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - KOCAELİ

Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Kocaeli, Gebze, Ekonomi, Haberler

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