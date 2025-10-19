Haberler

Kocaeli'de Otomotiv Üretimi Yüzde 7 Arttı

Kocaeli'de otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 484 bin 360 adede yükseldi. Türkiye genelinde ise toplam üretim 1 milyon 31 bin 527 araca ulaştı. Kocaeli'nin ihracat oranı ise yüzde 87 oldu.

Otomotiv endüstrisinin merkez üslerinden Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde üretilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 484 bin 360 adede yükseldi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki otomotiv şirketleri tarafından yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 31 bin 527 adet araç üretildi. Sektörün bu dönemdeki ihracatı ise 769 bin 625 adet oldu.

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki tesislerinde geçen yılın ocak-eylül döneminde 451 bin 301 adet olan üretim, bu yılın aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 484 bin 360 adet olarak gerçekleşti. Böylece Kocaeli'nin Türkiye'nin traktör hariç otomotiv üretimine katkısı yüzde 47 oldu.

Kentin 2024'ün ilk 9 ayında 389 bin 159 adet olan otomotiv ihracatı da yüzde 8 artarak 421 bin 518 adede ulaştı. Kocaeli'den yurt dışına gönderilen araç adedinin üretim miktarına oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 55'i buldu.

Ford Otosan zirveyi bırakmadı

Kentteki firmalar arasında Ford Otosan üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Motor Türkiye ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 246 bin 146 kamyonet ve 75 bin 659 minibüsü banttan indirdi. Transit ve Custom modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 23'lük artışla 290 bin 817'ye ulaştı. Ford Otosan bu performansıyla sadece Kocaeli'de değil, ülke genelinde de en fazla üretim ve ihracat yapan şirket oldu.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Motor Türkiye, ilk 9 aylık dönemde 158 bin 900 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 82'sine denk gelen 129 bin 974'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da Çayırova'daki tesislerinde banttan indirdiği 3 bin 655 aracın 727'sini yurt dışına sattı.

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun bu yılın ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2024'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Üretimİhracat
Firma2024 / 1-9 2025 / 1-9 Değişim (%) 2024 / 1-9 20205 / 1-9 Değişim (%)
Ford Otosan268.456321.80520236.317290.81723
Hyundai Motor Türkiye 178.376158.900-11152.008129.974-14
Anadolu Isuzu4.4693.655-18834727-13
Toplam451.301484.3607389.159421.5188

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Ekonomi
