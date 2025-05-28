Kocaeli'de Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

KOCAELİ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir alışveriş merkezi ile kafelerde 'etiket' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin fahiş fiyatlara karşı korunması amacıyla yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kocaeli'de denetimleri sıklaştırdı. İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve il müdürlüğü ekiplerince incelendi. İncelemelerde; ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum, künye kontrolleri ve fiyat değişim tarihleri denetlendi. Kafelerde ise menü ve fiyat kontrolleri gerçekleştirildi. Öte yandan Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; 2024 yılında 12 bin 714 firma ve 67 bin 659 ürün denetlenirken, kurallara uymayan firmalara 6 milyon 605 bin TL cezai işlem uygulandı. Bu yıl da mayıs ayı itibarıyla 5 bin 575 firma ve 121 bin 782 ürün denetlendiği, kurallara uymayan firmalara 4 milyon 615 bin TL ceza işlem uygulandığı belirtildi.

'TEMEL AMACIMIZI ÜRETİCİNİNİN TEMEL HAKLARINI KORUMAK'

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletimlere idari yaptırım uygulanacağını belirten Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, "Bu denetimlerin temel amacı, üreticinin sağlık ve ekonomik haklarını korumak. Bunun yanında üretici ve tacirin de haklarını korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Özellikle piyasanın ve ticaretin sağlıklı yürümesini adil olmasını hem tüketicinin hem de tacirin lehine bir şekilde işlemesine yönelik denetimlerimiz bugün de burada devam etmektedir. Bugün burada yapmış olduğumuz denetimde özellikle satışa sunulan her malın fiyat etiketi ve fiyat etiketinde bulunması gereken hususlardan bütün vergiler dahil olmak üzere; ürünün satış fiyatı, ayırt edici özellikleri ve diğer hususların denetlendiği ayrıca kasa ve raf fiyatının uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

'DAHA YOĞUN DEVAM EDECEK'

Uzunkaya, "Denetimlerimiz tüketicinin sağlık ve ekonomik haklarını korumanın yanında basiretli tacirimiz ile üreticimizin de haklarını korumaya yönelik olacaktır. Burada hem Kurban Bayramı'nı hem de dünyadaki, piyasadaki ekonomik koşulların dalgalanmasını fırsata çevirmek isteyen, fırsatçılık yapan, maliyet girdilerinde herhangi bir artış olmadan bir artış varmış gibi tüketiciye yansıtarak haksız fiyat fahiş fiyat uygulaması içerisinde bulunan tacire yönelik denetimlerimiz sıkça devam etmektedir. Bu kişilere asla geçit verilmeyeceğini buradan ilan etmek istiyorum. Türkiye genelinde denetimlerimiz aralıksız ve sık bir vaziyette Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu dönemde daha yoğun devam edecektir" diye konuştu.