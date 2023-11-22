Kocaeli'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 15 bin 670 aileye bu yıl yakacak desteği sağlayacak. Desteğin aylık 1.000 TL olarak verileceği belirtilirken, toplamda 6.000 TL ödeme yapılacak.

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi 15 bin 670 aileye bu yıl yakacak desteği verilecek.

Kent genelinde sosyal belediyecilik faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. Yakacak desteği kasım ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 6 ay geçerli olmak üzere aylık 1.000 TL, toplamda ise 6.000 TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Yakacak desteğinin ilk ay ödemesi (kasım ayı) su nakit kartlara yatırıldı. Yakacakd esteği verilen aile sayısının 15 bin 670 olduğu bildirildi. - KOCAELİ