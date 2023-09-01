Kocaeli'de Balıkçılar Sezonun İlk Gününde Bol İstavrit Yakaladı

Kocaeli'de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, sezonun ilk gününde Gebze Topçular mevkisinde bol miktarda istavrit yakaladı. Yakalanan balıklar limana çıkartılmak üzere kamyonlara yüklenecek.

Kocaeli'de "vira bismillah" diyen balıkçıların yüzü, sezonun ilk gününde güldü.

Av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Kocaeli'den teknelerle denize açılan balıkçılar, Gebze Topçular mevkisinde ağlarını denize attı.

İlk ağda yaklaşık 180 kasa istavrit yakalandı.

Günün ilk ışıklarına kadar devam edecek avlanmada güverteye alınan balıklar, kasalandıktan sonra kamyonlara yüklenmek üzere limana çıkartılacak.