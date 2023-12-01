Kocaeli'de atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda proses suyu olarak kullanılmasıyla 8 yılda 108 milyon metreküp su tasarruf edildi. İSU Genel Müdürlüğü, geri kazanım suyu kullanımı noktasında sanayi kurumlarına fiyat avantajları sağlıyor.

Kocaeli'de Atık Suların Geri Kazanımıyla 108 Milyon Metreküp Su Tasarruf Edildi

Kocaeli'de atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda proses suyu olarak kullanılmasıyla 8 yılda 108 milyon metreküp su tasarruf edildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla başlatılan "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında arıtma tesislerinden çıkan su, işlemlerden geçirilerek sanayiye kazandırılıyor.

Sanayi tesislerinin proses soğutma suyu ve yeşil alanların sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla projeyi 2015'te hizmete alan İSU, işlettiği 23 atık su arıtma tesislerinde arıtılan atık suyu ultraviyole ışınlarıyla ikinci bir arıtmadan geçirilmesiyle elde ediyor.

Geri kazanım suyu, atık suyun ileri teknolojiyle donatılmış ileri biyolojik arıtma tesislerinde temizlenmesi ve arıtılması sonucu uygun yerlerde tekrar kullanılıyor.

Projeyle 2015'ten bu yana toplam 108 milyon metreküp su geri kazandırılarak, Yuvacık Barajı kapasitesinin 2 katı kadar su tasarrufu gerçekleştirildi.

"Geri kazanım suyu tesisleri" ile sanayide kullanılan yıllık 42,3 milyon metreküp suyun 14,5 milyon metreküplük kısmı, geri kazanım suyuyla karşılanıyor.

Atık suyun geri kazanımıyla sanayide yüzde 34'lük su tasarrufu elde edilen Kocaeli'de, böylelikle barajlar, göl ve göletler ile yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskı önemli ölçüde azaldı.

Sürdürülebilir gelecek için su tasarrufunu önemseyen İSU Genel Müdürlüğü, geri kazanım suyu kullanımı noktasında sanayi kurumlarına fiyat avantajları sağlıyor.