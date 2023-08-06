Kocaeli'de Ahşap Kuş Kafesi Üretimi Yapan Hasan Kurt, Ürünlerini Dünyaya İhraç Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Hasan Kurt, 15 yıl önce kuş kafesi yapımına başladı ve ürettiği ahşap kafesleri hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Kurt, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli üretim yapmaya devam ediyor.

Kocaeli'de 15 yıl önce kuş kafesi yapımına başlayan Hasan Kurt, küçük atölyesinde ürettiği kafesleri dünyaya ihraç ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden ve inşaat maketleri yaparak geçimini sağlayan Hasan Kurt, yaklaşık 14 yıl önce ahşap kuş kafesi yapımına başladı. Kısa sürede işin tüm inceliklerini öğrenen Kurt, birbirinden güzel ahşap kafesler üretti. Kurt'un el emeği göz nuru ahşap kuş kafesleri hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

"Müşterilerim memnun"

Uzun süre inşaat maketleri yaptığını söyleyen Kurt, "Teknolojiye yenik düştük. 14 yıl önce bir arkadaşımızın vesilesiyle bu kafes işine girdik. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun birçok yere gönderiyorum. Siparişe göre hazırlıyorum. Müşterilerim memnun. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ben fabrikasyon üretim bandı istemiyorum, kaliteyi düşürüyor. Belki kazancı fazladır ama o sanatsal bir doyuma ulaşamıyor insan. Sosyal medya kullandığım için yurt dışı müşterilerime de ulaşmam kolay oluyor. Farklı ülkelere çalışıyorum. Çok yoğun değil ama yeterli benim için" dedi.

"Keyif alıyorum"

Çırak yetiştiremediğini ifade eden Kurt, "Çırak yok, yapan yok. Gençler daha çok kolay para, az çalışıp daha çok kazanmaya yöneliyorlar. Ben keyif alıyorum burada. Bazen çok yoruluyorum. Bazen uzun saat uğraşıyorum ama değiyor. Bir ürünü çıkardığım zaman o haz başka oluyor, böyle çıkıp seyrettiğim zaman. Öyle devam ediyoruz bakalım" diye konuştu.

"Daimi müşterilerim var"

Kafes yapımı için fırınlanmış çam ve maun ağaçlarını kullandığını ifade eden Kurt, "Malzeme kalitesinden ödün vermediğimiz zaman bize dönüşü olumlu oluyor. Ucuz yaptığımız zaman bir kere satış yaparız, müşteri memnun olmadığı zaman devamı gelmez. Yaklaşık 12 yıldır sürekli müşterilerim var. Onlar başkalarına tavsiye ediyor. Kazancımız o şekilde daha güzel oluyor" dedi.

"O zaman başlamıştı yurt dışı hikayemiz"

Yaklaşık 8 yıldır yurt dışından sipariş aldığını kaydeden Hasan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir internet sitesinde ürünümü yayınlamıştım. Telefonum çaldı, arayan numara değişikti. Tabii o zamanlarda bu dolandırıcılık olayları popülerdi. Çok önemsemedim ama ısrarla arayınca telefonu açtım. Bir kadındı, 'Numara değişik. Nereden arıyorsunuz?' dedim. 'Amerika'dan arıyorum. Kafesinizi internet sitesinde gördüm. Bu üründen almak istiyorum' dedi. Nasıl göndereceğimi bilmiyordum. 'Siz hazırlayın. Yurt dışına çalışan kargo var ona teslim edersiniz' dedi. Ürün bedelini de internet üzerinden göndermişti. O zaman başlamıştı yurt dışı hikayemiz. Genelde İran ve Arap ülkeleri dediğimiz ülkelere gönderiyorum. O ülkelerde kuş beslemek popüler. Oralara gönderim sağlıyorum ara ara." - KOCAELİ