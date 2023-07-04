Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Çilek Fidesi Dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli albion cinsi 118 bin çilek fidesi dağıttı. Çiftçilere ayrıca malç naylonu ve damla sulama borusu desteği de verildi. Üreticiler, Kocaeli iklim şartlarında 5,5 aya kadar verim alınabilen çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli albion cinsi 118 bin çilek fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atıl arazilerin tarıma kazandırılması, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, çilek bahçesi tesisi kurmaları için çiftçilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusu desteği verildi.

Gerekli ekipmanı alan çiftçiler, Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5,5 aya kadar verim alınabilen çileğin fidelerini toprakla buluşturdu.

Gölcük ilçesinden üretici Eser Ersadıç, belediyenin verdiği desteklerden memnun olduklarını belirterek, "Mahsulü aldıktan sonra daha memnun olacağız. Albion yediveren cinsi çilek fideleri kaliteli. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle genç çiftçi olarak verdiği desteklerle bizi üretime teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Karamürsel ilçesinden Sadettin Şakıyan da 10 dönüm bahçesinde ceviz ve çilek yetiştirdiğini, ayrıca hayvancılıkla uğraştığını kaydetti.

Uzun yıllardır çilek yetiştirdiği için tecrübeli olduğunu bildiren Şakıyan, albion türünün bölge için ideal cins olduğunu ve verimli yetiştiğini kaydetti. Şakıyan, destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kandıra ilçesinden çiftçi İrfan Özer, çileklerin dikimi ve bakımı için Muhtarlık İşleri Dairesinin ziraat mühendislerinden gerekli teknik bilgileri aldıklarını belirtti.