Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Yem Bitkisi Tohumu Desteği Veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Ayrıca, mazot, gübre, sera ve meyve fidesi gibi desteklerle de üreticilerin gelir düzeyini artırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteğinde bulunuyor. Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artıran büyükşehir, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, sera ve meyve fidesi gibi sağladığı desteklerle de üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli; arpa, sütotu, tritikale, yem bezelyesi ve yonca tohumundan oluşan tohum desteği verilecek. Yem bitkisi tohumu desteğine büyük ilgi gösteren çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. - KOCAELİ