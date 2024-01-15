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Kocaeli, 69 ilin vergi gelirlerini geride bıraktı

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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin geçen yıl ödediği verginin, 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla olduğunu belirtti. Kocaeli, ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan ikinci il oldu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin geçen yıl ödediği 485 milyar 300 milyon 407 bin lira verginin, 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vergi gelirleri ve bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Kocaeli'nin ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan ikinci il olduğunu aktaran Zeytinoğlu, 2022'de vergi gelirlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü olan ilin, 2023'te ikinciliğe yükseldiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, "Kocaeli, 485 milyar 300 milyon 407 bin lira vergi ödeyerek İstanbul'dan sonra toplanan vergilerin yüzde 10,78'ini karşılayan ikinci il oldu. Bu rakam, 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla. Aynı zamanda ilimiz, vergi tahsilat/tahakkuk oranında yüzde 94,87 ile birinci sıradaki yerini korudu." ifadesini kullandı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 2024'te kamu harcamalarındaki tasarruflarla denk bütçe hedefi çerçevesinde hareket edilmesinin, sanayicilerin daha düşük maliyetle, daha fazla kredi imkanına ulaşılabilmesinin yolunu açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli Ekonomi Güncel Haberler

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