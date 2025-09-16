Koç Üniversitesi 'KU Cares-Gönüllülük Günü' İle Gümüş Madalya Kazandı

Koç Üniversitesi'nin toplumsal sorumluluk girişimi "KU Cares-Gönüllülük Günü", Circle of Excellence Awards 2025'te "Sivil Katılım-Gönüllülük" (Civic Engagement-Volunteerism) kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından düzenlenen yarışmaya, 640 kurum yaklaşık 4 bin 460 projeyle başvurdu.

Koç Üniversitesi'nin KU Cares-Gönüllülük Günü, yarışmada ödül alan 477 proje arasında yer aldı. Projeye, Sivil Katılım-Gönüllülük kategorisinde gümüş madalya takdim edildi.

Circle of Excellence Awards, 33 ülkeden üniversite, okul ve ilgili kuruluşların iletişim, mezun ilişkileri, pazarlama, bağış toplama ve toplumsal katılım alanlarındaki projelerini ödüllendiren saygın platformlar arasında yer alıyor.

Farklı alanlarda gönüllülük fırsatları sunuyor

İlk kez Mayıs 2024'te hayata geçirilen ve her yıl mayısın ikinci cumartesi günü geleneksel olarak düzenlenen KU Cares-Gönüllülük Günü, Koç Üniversitesi mezunlarını, öğrencilerini, akademik ve idari çalışanlarını topluma hizmet misyonu etrafında bir araya getiriyor.

Çevre temizliği, eğitim atölyeleri, sosyal destek projeleri gibi farklı alanlarda gönüllülük fırsatları sunan etkinlik, katılımcılara hem topluma katkı sağlama hem de kişisel gelişim imkanı tanıyor.

Bu yılki Gönüllülük Günü'nde, Ankara, İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Ağrı, Hatay ve Kırklareli'nde 21 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 26 farklı etkinlikte 344 gönüllü aktif rol aldı.

Etkinlik kapsamında, Hatay UmutKent'te eğitici etkinliklerden sokak hayvanlarına yönelik barınma ve bakım desteğine, evsiz bireyler için yemek dağıtımından sahil temizliğine ve kütüphane yapımına pek çok sayıda proje hayata geçirildi.

Çevre, eğitim, sosyal gelişim, hayvan hakları ve sanat gibi farklı alanlarda yürütülen projelerle gönüllülük kültürü yaygınlaştırılırken, katılımcıların toplumsal fayda üretme motivasyonu da pekiştirildi. Kampüs genelinde gerçekleştirilen fidan dikimi gibi çevre odaklı uygulamalara da etkinlikte yer verildi.