Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıraç, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen panelde konuştu Açıklaması

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women (BM Kadın Birimi) tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.

Holding açıklamasına göre, İpek Kıraç, Koç Holding'i temsilen "Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek (A Year of Action: Building More Equal And İnclusive Digital Societies Through Multi-stakeholder Partnerships) başlıklı panelde konuştu.

Kıraç, UN Women bünyesindeki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun teknoloji ve inovasyon alanlarında Koç Holding'in küresel liderliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

İpek Kıraç, UN Women İcra Direktörü Yardımcısı Anita Bhatia'nın moderatörlüğünü üstlendiği, UN Women İcra Direktörü Sima Bahous'un açılış konuşmasını yaptığı panelde soruları yanıtladı.

Açıklamada, panelde yaptığı konuşmalara yer verilen Kıraç, Koç Topluluğu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ve cinsiyete dayalı önyargılarla mücadelede uzun yıllardır önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve önyargıların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli bir sorun olduğunu aktaran Kıraç, şu bilgileri verdi:

"Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için hem ülkemizde hem de küresel ölçekte liderlik etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda önyargıları ortadan kaldırmak ve cinsiyet temelli kalıp yargıları dönüştürmek için BM Kadın Birimi ile ortak projeler yürütüyor, akademik kuruluşlar ve STK'larla iş birliği yapıyoruz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden biri olarak teknoloji ve inovasyon alanlarında bu yıl başlattığımız eşitlik seferberliği de bu yolculuktaki kararlılığımızı ortaya koyuyor."

Kıraç, gelecekte mesleklerin büyük çoğunluğunun teknoloji ve inovasyon alanlarında yetkinlikler gerektireceğini kaydederek, "Dolayısıyla bu günden hazırlıklı olmalıyız. Gençlerimizi bu alanlarda en donanımlı olacakları şekilde yetiştirmeliyiz. Biz de bu yönde çalışmalarımızı cesaretle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdamında dönüşüme liderlik edeceğimize inanıyoruz"

İpek Kıraç, kadın istihdamı konusunda belirledikleri hedeflerden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda teknoloji ve inovasyon bölümlerindeki asgari kadın çalışan oranını 2026'ya kadar en az yüzde 30 seviyesine çıkarmak ve her yaş grubundan 500 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için topluluk şirketlerimiz 30 program yürütüyor. Taahhütlerimiz kapsamında ilkokul ve liselerde kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesi için farklı programları hayata geçiriyoruz.

Ayrıca üniversite öğrencileri ve kariyerlerinin başındaki profesyoneller için teknoloji, inovasyon ve STEM alanlarında kariyerlerini ilerletmelerine yardım edecek burs, özel staj ve mentorluk programları sunmaya başladık. Topluluk şirketlerimizin hayata geçirdiği projelerin toplu bir etki oluşturacağına, temenni dilinin ötesine geçen somut hedeflerimiz ile toplumdaki dönüşüme liderlik edeceğimize inanıyoruz."

Kıraç, cinsiyet eşitliği konusunda somut hedeflerin önemine işaret ederek şunlara dikkati çekti:

"Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelenin en önemli göstergesi, liderler için de kurumlar için de temenni ve iyi niyet diline son verip, somut hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri cesaretle ve kararlılıkla gerçekleştirmek olmalı. Koç Topluluğu olarak UN Women ile iş birliğimiz ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki liderliğimiz kapsamında sürdürdüğümüz eşitlik seferberliğinin en büyük destekçisi ve en yakın takipçisiyim."

"Tüm ekosistemi etkileyen bir anlayışla hareket ediyoruz"

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıraç, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından kurulan girişimlerle iş birliklerinin de önemine vurgu yaparak, bu alanda hayata geçirdikleri projelerden ve verdikleri desteklerden bahsetti.

Koç Topluluğu'nun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda sadece kendi şirketlerini değil, tüm ekosistemi etkileyen bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Kıraç, şöyle devam etti:

"Bayilerimizden tedarikçilerimize, çalışma arkadaşlarımızın ailelerinden reklam ajanslarımıza kadar, bu alanda farkındalık ve bilinç geliştirecek projeler yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal kültürümüzün ve süreçlerimizin bir parçası olması için geçmişten bugüne merhum Mustafa Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Koç'un UN Women bünyesinde ve HeForShe sürecinde üstlendiği küresel liderliklerle bugüne dek çok önemli proje ve iş birliklerini hayata geçirdik. Hayaller Hedefimiz diyerek başlattığımız yeni seferberlikle de hayata geçirdiğimiz örnek projelerin ekosistemimize ilham olacağına ve çarpan etkisiyle eriştiğimiz kişi sayısının katlanarak artacağına inanıyoruz."

Kıraç, bu inancın arkasında yatan nedene işaret ederek, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak birlikte hareket ederek, kolektif etkiyi oluşturarak sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

""Her zamankinden daha fazla bir arada durmalıyız"

UN Women İcra Direktörü Sima Bahous da toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolun, uzun ve sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda ülkeler ve bölgeler arasındaki güç dinamiklerinden ve krizlerden de etkileniyor. Şimdi eşitsizlik döngüsünü kırmanın ve gelecek nesiller için şeffaf, güvenli ve eşit bir dijital gelecek inşa etmek için güçlerimizi birleştirmenin tam zamanı. İki yıl önce kurulan Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun sıklıkla göz ardı edilen bir alan olan toplumsal cinsiyet ve dijital teknolojilerde küresel standartların belirlenmesinde önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 'Dijital haklar kadın haklarıdır' ifadesini güçlendirmek için her zamankinden daha fazla bir arada durmamız gerekiyor."