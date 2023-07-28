Koç Holding, Tat Gıda'nın satışı için çalışma başlattı

Koç Holding, Tat Gıda Sanayi (Tat Gıda) paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığını durdu.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi AŞ (Tat Gıda) tarafından 22 Mayıs tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin, alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirildiği, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiği aktarıldı.