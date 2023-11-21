Koç Holding'in Düzey şirketinde görev değişiklikleri

Koç Holding'in hızlı tüketim sektöründeki en büyük satış ve dağıtım şirketi Düzey'de görev değişiklikleri gerçekleşti. Ev Dışı Tüketim Satış Direktörlüğüne Hasan Aydın, Geleneksel Kanal Satış Direktörlüğüne Ertunç Dalgıç, atıştırmalık kategorisinde Ticari Pazarlama Direktörlüğüne Tuba Tözün, temel gıda kategorisinde ise Ticari Pazarlama Direktörlüğüne Gökhan Gültekin atandı.

???????Düzey'de, Ev Dışı Tüketim Satış Direktörlüğüne Hasan Aydın, Geleneksel Kanal Satış Direktörlüğüne Ertunç Dalgıç, atıştırmalık kategorisinde Ticari Pazarlama Direktörlüğüne Tuba Tözün, temel gıda kategorisinde ise Ticari Pazarlama Direktörlüğüne Gökhan Gültekin atandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding'in hızlı tüketim sektöründeki en büyük satış ve dağıtım şirketi Düzey'de görev değişiklikleri gerçekleşti.

Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere, Geleneksel Kanal Satış Grup Müdürü olarak görev yapan Hasan Aydın, Ev Dışı Tüketimden sorumlu satış direktörü olarak, Geleneksel Kanal Satış Grup Müdürü olarak görev yapan Ertunç Dalgıç, Geleneksel Kanal Satış Direktörü olarak, atıştırmalık kategorisinde Ticari Pazarlama Kategori Grup Müdürü olarak görev yapan Tuba Tözün, atıştırmalık kategorisinde Ticari Pazarlama Direktörü olarak, temel gıda kategorisinde Ticari Pazarlama Kategori Grup Müdürü olarak görev yapan Gökhan Gültekin ise temel gıda kategorisinde Ticari Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Hasan Aydın, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptı. 17 yıldır farklı şirket ve görevlerde yer alan Aydın, 15 yıldır Koç Topluluğu bünyesinde çalışıyor.

Ertunç Dalgıç, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 18 yıldır farklı şirket ve görevlerde yer alan Dalgıç, 16 yıldır Koç Topluluğu bünyesinde görev yapıyor.

Tuba Tözün, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Koç Topluluğu'nda başlayan Tözün, 21 yıldır farklı pozisyon ve görevlerde yer aldı.

Gökhan Gültekin, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı'nda yüksek lisansını tamamladı. İş hayatında Koç grubuna ait Düzey ve Tat firmalarında farklı pozisyonlarda yer alan Gökhan Gültekin, 21 yıllık bir tecrübeye sahip bulunuyor.