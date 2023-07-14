Koç Holding'in Düzey ile FaturaLab iş birliği

Koç Holding'in hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, satış ve dağıtım şirketi Düzey, lider tedarik zinciri olarak yer alan finansman platformu FaturaLab ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliğiyle FaturaLab, Düzey'in tedarikçi finansmanı çözümlerini dijitalleştirerek firmanın tedarikçileri için erken tahsilat kanallarının yolunu açtı.

Düzey, güçlü dijital altyapısı, veriye dayalı modelleme teknikleri ve çoklu marka dağıtım kabiliyetiyle sektördeki en yaygın dağıtım gücüne sahip olup 8 bölge müdürlüğü, 62 alt distribütörü ve 70 mobil bayisi ile Türkiye'nin her yerinde 200 bin satış noktasına ulaşıyor.

FaturaLab ve Düzey iş birliği ile Düzey'in tedarikçileri, vadesi gelmemiş fatura alacaklarını aynı gün, ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları miktarda tahsil edebilecek. Bu sayede firmalar, işletme sermayesi stratejilerini piyasa koşullarına göre etkin olarak yönetebilecek.

FaturaLab'in finansal süreçleri kolaylaştıran ürünlerini kullanmaya başlayan Düzey, platformdaki çeşitli enstrümanlar ile tedarikçilerinin ihtiyaçlarına alternatif kaynak dağılımı ile de destek olmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzey'in Mali İşler, Finans ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kesin, finansal zorlukların ülkeleri tehdit ettiğini belirterek, "Markalar, sermayelerini daha etkin ve güvenilir yöntemlerle kullanmak istediği için alternatif tahsilat imkanları arıyor. Bu noktada Düzey olarak bizim için önemli olan güvenilir ve etkin alternatif çalışma yöntemleri sunan bir finansman platformu ile iş birliği oluşturmaktı. FaturaLab'ın tahsilat konusunda vermiş olduğu hizmet ve ayrıcalıklar, vade yapısına sunduğu farklı çözümler, işletme sermayemizi daha etkin yönetmemize olanak sağlıyor. Bu iş birliğinin her iki taraf için yararlı olacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.