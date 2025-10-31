Haberler

KOBİ'lerin Finansmana Erişimini Kolaylaştıracak Yeni Sistem Başlatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek için ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi devreye alınacak. Gelecek yılda KOBİ'lerin desteklenmesine devam edilerek ihracat, istihdam ve yenilikçiliğin artırılması amaçlanıyor.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi devreye alınacak.

AA muhabirinin, "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl da KOBİ'lerin desteklenmesine devam edilerek istihdama ve ihracata katkı vermeleri sağlanacak.

Bu kapsamda, KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının, kurumsal gelişimlerinin ve verimliliklerinin artırılması, tedarik zincirlerinde daha güçlü biçimde yer almalarının sağlanması, ihracat, yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin yükseltilerek büyümeye ve istihdama katkılarının artırılması amaçlanıyor.

KOBİ'ler ve üniversitelerin ortaklı şekilde dahil olacağı programlar kapsamında proje başvuruları alınacak ve kabul edilen projeler için destek sağlanacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin altyapıları ve kuluçka merkezleri desteklenerek, AR-GE, tasarım ve yenilik kapasitesi güçlendirilecek. Kümelenme Destek Programı kapsamında bu doğrultudaki teşebbüslerin destek süreci başlatılacak.

KOBİ'lerin ihracatında yüksek teknolojinin payı 1,5'e yükseltilecek

İş Geliştirme Destek Programı ile girişimcilere geri ödemeli destekler verilemeye devam edilecek.

Tekno Katalog Platformu, girişimcilerin kamu alımları yoluyla ticarileşmesinin sağlanması amacıyla yüksek teknoloji, yenilik ve girişimcilik odaklarında geliştirilecek.

Yönderlik ve Değerlendirme (YÖNDE) Destek Programı kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetleri desteklenecek.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla sektör paydaşlarından elde edilen veriler kullanılarak, işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi kurulacak.

KOBİ'lerin ihracatının gelecek yıl 100 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna göre, yıl sonunda 95,8 milyar doları bulacağı tahmin edilen KOBİ'lerin ihracatının, gelecek yıl yaklaşık yüzde 3,2 artışla 98,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihracatındaki yüksek teknolojinin payının da yüzde 1,5'e yükselmesi hedefleniyor. Bu payın yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.