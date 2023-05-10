KOBİ'lerin dijital iş ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hizmet

Turkcell, Dijital İş Servisleri ile kurumlara uçtan uca dönüşüm hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekonomik ve güvenli çözümleriyle şirketlerin verimliliğini artırmalarına destek olan Turkcell, iş dünyasının dijital iş ihtiyaçlarını 'İşte Suit' ile artık tek noktadan karşılıyor.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği e-posta, video konferans, dosya yönetimi ve ofis uygulamalarını tek çatı altında toplayan 'İşte Suit', özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine olanak sağlıyor. Turkcell, Dijital İş Servisleri'ne yenisini ekledi. Yapılan açıklamaya göre, kurumsal firmaların e-posta, video konferans, dosya yönetimi ve ofis uygulamaları ihtiyaçlarına tek noktadan hizmet vermeyi hedefleyen Turkcell, 'İşte Suit' ile global rakiplerinin yanında yerli bir çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.

İşte Suit, kurumların dijital iş ihtiyaçlarını Turkcell'in ekosistem markaları ve servislerinden e-posta, video konferans, dosya yönetimi ve ofis uygulamaları çözümleriyle tek pakette sunuyor. Tüm verileri Turkcell'in Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde depolayan İşte Suit, Türk lirası bazındaki sabit fiyatlarıyla şirketlerin bütçe planlamalarını da kolaylaştırıyor. Mevzuata uyumlu, kolay ve sade bir kullanıcı deneyimi sunan İşte Suit, 7/24 sağladığı uzman desteğiyle de şirketlerin ihtiyaç duyduğu her an çözüm sunuyor. Özellikle orta ölçekli işletmelerin ve KOBİ'lerin dijital dönüşümü için kolaylık sağlayan İşte Suit, bugüne kadar 5 binden fazla işletmenin çözüm ortağı oldu.

E-Posta Hizmeti

İşte Suit'te yer alan yerli e-posta hizmeti, Turkcell Veri Merkezlerinde depolanan verilerle kullanıcılarına çoklu güvenlik katmanı sunuyor. Çoklu antispam ve antivirüs mimarisiyle korunan e-posta'lara tüm kanallardan (web, iOS, Android, diğer uygulamalar) ulaşılabiliyor. İşte Suit e-posta hizmeti, Kamuda Bilgi Güvenliğini düzenleyen Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne ve Dijital Dönüşüm Ofisi Rehberi'ne uyumlu hizmet veriyor. Ayrıca sade yönetim paneli ile kullanıcılarına kolay bir deneyim sağlıyor.

Video Konferans Hizmeti

İşte Suit içerisinde sunulan video konferans hizmeti iş toplantılarını dijitalleştiriyor. Ara oda oluşturma özelliği sayesinde toplantılarınızı farklı çalışma grupları için ayrı odalara bölebilme fırsatı veriyor. Sanal Arka Plan seçimiyle her yerden toplantı yapma imkanı sunan video konferans hizmetinde anket ve oylama özelliği de mevcut. Böylece kullanıcılar toplantılarında tekli veya çoklu anketler düzenleyebiliyor, anket sonuçlarını indirebiliyor. İşte Suit video konferans hizmeti tarayıcıdan, masaüstü ve mobil uygulamalardan kullanılabiliyor.

Dosya Yönetimi Hizmeti

Dosya yönetimi hizmetiyle ise şirketlerin verilerini güvenle saklaması sağlanıyor. Bulut tabanlı ofis özelliği ile gerçek zamanlı ortak çalışmaya imkan veren İşte Suit dosya yönetimi hizmeti ile kurum içi veya kurum dışı dosya paylaşım alternatifleri de sunuyor. Dosyalardaki değişiklikleri versiyonlar halinde saklayabilen ve istenilen versiyonu anında ulaşabilir kılan İşte Suit dosya yönetimi hizmeti, kullanıcı ve dosya hareketleri üzerinden de kişiselleştirilmiş raporlama yapabiliyor.

İşte Suit'in içerisindeki ofis uygulamaları hizmeti ile kullanıcılar doküman, çalışma tablosu, sunum gibi belgelerini oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor. Aynı dosyada birden fazla kişiyle eş zamanlı çalışabilme imkanı sunan İşte Suit kullanıcıları, @bahsetme özelliği ile de dosya üzerinde not iletebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, dosya düzenleme sırasında chat özelliği ile de birbirleriyle iletişim kurabiliyor.

Premium kullanıcılara 500 GB depolama alanı

Verilen bilgiye göre, İşte Suit kullanıcılarına 'Basic' ve 'Premium' olmak üzere iki farklı paket sunuyor. 100 GB e-posta, video konferans, ofis uygulamaları her iki pakette de standart olarak yer alırken; Basic pakette 150 GB, Premium pakette 500 GB bulut depolama alanı yer alıyor. - İSTANBUL