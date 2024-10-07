KOBİ'lere ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl KOBİ'lere ve ihracatçılara uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağlandığını açıkladı. Bakan, dezenflasyon sürecinde firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lere ve ihracatçılara uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağlandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada; "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.