KOBİ'lere Nefes Olacak Kredi Paketi Açıklandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB'un Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek KOBİ'lere vereceği can suyu ile ekonominin kan dolaşımı hızlanacak" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan yeni dönem Nefes Kredisi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Baran, Nefes Kredisi'nin reel sektörün finansman ihtiyacını gidermek açısından çok büyük bir adım olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadele süreci çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında kredi kısıtlaması nedeniyle reel sektörün, özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını hatırlatan Baran, "Üyelerimizle hangi ortamda bir araya gelirsek gelelim, ilk dile getirilen finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardı. Reel sektörün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalarla birlikte KOBİ'lere destek olmak için bu yıl ikinci kez harekete geçti. Ülke genelinde tüm oda ve borsa üyelerimiz Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurarak 1,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. 6 ay anapara ödemesiz bu çalışmada kredi 24 aya kadar ise yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi" diye konuştu.

"Bu kredi ekonomimize de nefes olacak"

KOBİ kredilerindeki sınırlı büyümenin işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığını kaydeden Baran, "TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek, istihdam imkanını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacaktır" dedi.

Baran, bu önemli desteğin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katkı sunan tüm banka yöneticilerine teşekkür etti. - ANKARA