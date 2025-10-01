KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği: Başvurular 2 Ekim'de Başlıyor

KOBİ'lere uygun şartlarda finans imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 2 Ekim'de başlıyor. TOBB, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek 25 milyar TL hacimli kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlıyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak. Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı.

Finansmana erişim sorunu

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup, çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi'ni 2 Ekim tarihi itibarıyla başlatıyoruz. TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir

TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilecetk. Başvuruların 2 Ekim'de başlalacağı TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilecek. - ANKARA