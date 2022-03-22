, KOBİ'ler için hazırladığı dijital danışmanlık platformu V-Hub'ı tanıttı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefiyle V-Hub platformunu hayata geçirdiklerini belirterek, "Ücretsiz sunacağımız V-Hub platformu ile 1 yıl içerisinde 50 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Vodafone Business, KOBİ'ler için dijital danışmanlık hizmeti verecek yeni platformu V-Hub'ı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kestioğlu ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı'nın katıldığı çevrim içi toplantıda tanıttı.

Verilen bilgiye göre, KOBİ'ler, V-Hub üzerinden dijital dünyada iş yapmanın temelleri, dijital beceriler, uzaktan çalışma, web sitesi kurulumu ve veri güvenliği gibi konularda bilgilendirici içeriklere ulaşabileceği gibi, canlı sohbet ve çağrı merkezi desteği de alabilecek.

V-Hub, KOBİ'lere internette karşılaşılabilecek bilgi kirliliğinden arınıp doğru ve etkin bilgilerle işini büyütme ve verimliliği artırma fırsatı sunacak. Vodafone Business, ücretsiz sunacağı V-Hub platformu ile 1 yıl içerisinde 50 bin kişiye fayda sunmayı hedefliyor.

Yeni platforma ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'lerin, toplam işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturduğunu belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin "Türkiye'nin KOBİ'leri" araştırmasına göre, 2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki KOBİ sayısının 3 milyon 200 bine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 73,8'ini sağlayan KOBİ'lerde 11 milyon 500 bin kişinin istihdam edildiğine işaret eden Kestioğlu, işletmelerin toplam cirosunun yüzde 64,5'ini yine KOBİ'lerin oluşturduğunu, bunun da 5,8 trilyon TL gibi bir rakama denk geldiğini söyledi.

Kestioğlu, teknolojik gelişmelerin, işletmelere daha verimli hale gelmeleri ve performanslarını iyileştirmeleri için önemli fırsatlar sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İşletmelerin iş süreçlerinde bu gelişmelere uyum sağlamasıyla iş hayatında önemli değişimler ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı çözümler, yapay zeka, veri analitiği gibi iş uygulamaları, artık birçok işletmenin rekabetçiliğinde bir gereklilik haline geldi. İşletmeler, dijitalleşme yolunda bir yandan yazılım ve donanım yatırımları yaparken diğer yandan da organizasyon yapılarını, kurumsal kültürlerini ve iş modellerini gözden geçiriyor, insan kaynaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pandeminin dijital dönüşüm ve hibrit çalışma gibi kalıcı olarak dönüştürdüğü iş dünyasında KOBİ'lerin desteğe ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.

Bu desteğin sadece hükümetlerden değil, daha büyük kurumsal şirketlerden de gelmesi önemli. Dijital teknolojiler konusunda bilgiye erişim, bu teknolojilerin iş süreçlerine dahil edilmesi çok daha öncelikli bir ihtiyaç haline geldi. İş süreçlerini iyileştirecek, verimliliği artıracak çözümler için güvenilir bir danışmana ihtiyaç duyuluyor. Yaptığımız araştırmadan yola çıkarak işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefimizle V-Hub platformunu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Ücretsiz sunacağımız V-Hub platformu ile 1 yıl içerisinde 50 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz."

Platformda 3 farklı alanda hizmet verilecek

Vodafone Business, V-Hub platformuyla KOBİ'leri günümüzün dijital ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, KOBİ'lere "Dijital Beceriler ve Verimlilik", "Dijital Güvenlik" ve "Uzaktan Çalışma" olmak üzere 3 farklı alanda hizmet verilecek.

"Dijital Beceriler ve Verimlilik" alanında KOBİ'lere verimlilik sağlamak, müşterileri web sitesine çekmek, çevrim içi hizmet sunmak ve mevcut teklifleri geliştirmek gibi temel unsurlarda bilgi aktarılacak.

"Dijital Güvenlik" alanında, KOBİ'lere çevrim içi güvenlik ve siber dolandırıcılık konularında bilgi sunularak ne tür bir korumaya ihtiyaçları olduğu, çevrim içi ortamda nasıl güvende kalacakları ve riskleri çalışanlara nasıl iletecekleri konusunda tavsiyeler verilecek.

"Uzaktan Çalışma" alanında ise KOBİ'lere çalışanlarının iş birliği içinde nasıl çalışacakları, motivasyonlarını nasıl koruyacakları ve çalışanların refahının hangi olumlu adımlarla desteklenebileceği konularında yol gösterilecek.

Türkiye'deki firmaların neredeyse tamamının internet erişimi bulunuyor

Toplantıda, Vodafone Business'ın platformun içeriğinde önemli içgörüleri barındıran Türkiye'de KOBİ'lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu'nun detayları da paylaşıldı.

Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırlanan raporda, dijitalleşme eğilimlerinin Türkiye'deki KOBİ'lerin performansını nasıl etkilediği ve bu alandaki ihtiyaçlar ele alındı.

Rapora göre, Türkiye'deki firmaların neredeyse tamamının internet erişimi bulunuyor. Türkiye, bu alanda yüzde 95 ile AB ülkeleriyle benzer düzeyde yer alırken, Türkiye'de firmaların sadece yüzde 20'si yüksek hızlı genişbant kullanıyor. Yapılan analizler, yüksek hızlı internete erişimin KOBİ'lerin verimliliğini yüzde 5,9 düzeyinde artırdığını gösteriyor.

Türkiye'de firmaların bulut bilişim kullanım oranı son 5 yılda neredeyse artış göstermedi ve 2021 yılında yüzde 11 seviyesinde kaldı. Bu oran, yüzde 36 olan AB ortalamasının oldukça gerisinde bulunurken, söz konusu analiz yine bulut kullanımının, KOBİ'lerin verimliliğini yüzde 11,8 artırdığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de firma düzeyinde IoT kullanımı AB ortalamasının gerisinde bulunuyor. AB ülkelerinde kullanım oranı yüzde 28 seviyesindeyken Türkiye'de yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

Son 5 yılda Türkiye'deki Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kullanımı hızla artarak AB ülkeleri skalasına girdi. Türkiye'de yüzde 28 olan firmaların ERP kullanım oranı AB ülkelerinde ortalama yüzde 36. Çalışma, ERP kullanan KOBİ'lerin yüzde 18,5'lik verimlilik kazanımı elde ettiğini, bu etkinin hizmet sektöründe daha yoğun olduğunu gösterdi.

Türkiye'de Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kullanımı oranı yüzde 11 iken, AB ülkelerindeki firmaların CRM kullanım oranı ortalama yüzde 33 olarak ölçümlendi.

Rapor kapsamında, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme düzeyini, dijital araçların kullanımı ve firma kültürünü daha detaylı ele almak amacıyla Dijital KOBİ anket çalışması da gerçekleştirildi.

Ankete katılan firmaların yaklaşık dörtte üçü dijitalleşme konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda en fazla yatırım yaptığı çözümlerin başında siber güvenlik sistemleri geldi. Yapılan yatırımların yanında dijitalleşmeyi getiren temel çerçevelerden biri ise firma kültürü oldu.

KOBİ'ler dijitalleşme yatırımı yaparken en önemli 3 beklentisini, "verimlilik artışı", "ciro artışı" ve "tüketici beklentilerini karşılamak" olarak açıkladı.