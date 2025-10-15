KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Yönetimi Projesi Tanıtıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğiyle geliştirilen "KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Yönetimi-IP Clinic Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

WIPO işbirliğiyle geliştirilen projenin tanıtımı, TÜRKPATENT Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, bu işbirliğiyle temel amacın, yenilikçi ve ihracat odaklı KOBİ'lerin, fikri mülkiyet haklarından en etkin biçimde faydalanmasını sağlamak ve bu hakları iş modellerine stratejik olarak entegre etmelerini teşvik etmek olduğunu söyledi.

Rekabetçi küresel ekonomide ayakta kalmanın ve öne geçmenin yolunun, sadece üretmekten değil, ürettiği değeri korumaktan ve bu değeri ticarileştirebilmekten geçtiğini aktaran Gönüllü, Türkiye'nin, marka başvurularında dünyada 6'ncı, tasarım başvurularında 2'nci ve patent başvurularında ise 12'nci sırada yer aldığını söyledi.

Gönüllü, ülke genelinde 1362 AR-GE ve 342 tasarım merkezinin aktif faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bugüne dek on binlerce AR-GE projesi tamamlanmış ve bu çalışmalar sonucunda binlerce patent başvurusu ve tescili gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla sayısı 113'e ulaşan teknoparkımızda, 12 binden fazla firma faaliyet göstermekte ve 123 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Teknoparklarımızda bugüne dek 87 bin 470 AR-GE projesi hayata geçirilmiş, bu bölgelerimizin toplam satışları bugünkü değeriyle 3 trilyon lirayı aşmış ve ihracatları 15,2 milyar dolara ulaşmıştır." diye konuştu.

Gönüllü, Kovid-19 salgınından önceki on yıllık dönemde Türkiye'deki ortalama yıllık girişim sermayesi yatırımının 66 milyon dolar seviyesinde olduğunu, son 5 yılda bu rakamın yıllık 1 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

IP Clinic gibi uluslararası işbirlikleriyle girişimcilerin küresel vizyonunu ve rekabet gücünü artırdıklarına işaret eden Gönüllü, "Proje kapsamında yer alan, yenilikçi ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlerden özenle seçilmiş 20 firmamız, bu program sayesinde fikri mülkiyet varlıklarını sadece korumayı değil, aynı zamanda ticarileştirerek işletmelerine nasıl değer katacaklarını öğrenecek." dedi.

"Sayılar önemli ama ticarileşmesi daha da önemli"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Avrupa Patent Ofisi ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi verilerine göre, patent tesciline sahip girişimlerin, diğerlerine göre 10 kata kadar daha fazla yatırım çektiğini söyledi

Patentli bir girişimin risk sermayesi bulma olasılığının yüzde 53 daha yüksek olduğunu aktaran Durak, bu girişimlerin yüksek büyüme yakalama ihtimalinin yüzde 21 daha fazla olduğunun altını çizdi.

Durak, KOBİ'lerin fikri mülkiyet kapasitesini güçlendirme konusunda çalışmalar yürüteceklerine işaret ederek, "Sayılar önemli ama bunların ticarileşmesi daha da önemli. Bununla da ilgili bir çok ticari buluşumuz var, bunların sayısı da her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da programın KOBİ'ler için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Bu proje kapsamında patent ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgi çalışmaları yapacak ve KOBİ'lere eğitim verecek merkezler için yeni bir destek programı üzerinde çalıştıklarını belirten İbrahimcioğlu, şu ana kadar 2 binden fazla KOBİ'nin fikri mülkiyet haklarına ilişkin çalışmalarını desteklediklerini sözlerine ekledi.