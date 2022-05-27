KOBİ'ler Akbank Dönüşüm Akademisi ile geleceğe hazırlanacak - Haberler

Akbank, bankacılık ürünlerinin yanı sıra KOBİ'leri geleceğe hazırlamak için Akbank Dönüşüm Akademisi'ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere pek çok konuda eğitimi KOBİ'lerle buluşturacak olan Akbank Dönüşüm Akademisi'nin lansmanı bir zirve ile yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Kovid-19'la birlikte bütün dünyada KOBİ'lerin kritik bir değişim dönemine girdiğini, bu dönemde KOBİ'lerin bankaların desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Akbank'ın yılın başında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek çok kapsamlı bir KOBİ hareketi başlattığına işaret eden Binbaşgil, "KOBİ'lerin kanal tercihlerinde mobile yönelim eğilimi dikkat çekiyor. Biz de KOBİ'lerimize Akbank Mobil üzerinden hızla ayrıcalıklı bir hizmet sunmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, geleneksel "KOBİ Bankacılığı" tanımının ötesine geçen, bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketlerle KOBİ'lerin "tüm ihtiyaçlarına" "tek elden" yanıt verdiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Başlattığımız KOBİ hareketinin önemli unsurlarından biri de 'Akbank Dönüşüm Akademisi'. KOBİ'lerimizle geleceğe bu akademinin çatısı altında hazırlanıyoruz. Onlara dijital ve yeşil dönüşümlerinde destek olurken, seminerler, eğitim programları, networking fırsatları ve iş birlikleri sunuyoruz. Türk ekonomisi için birlikte hareket etmenin ve birlikte üretmenin öneminin bilinciyle, başta e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, finansal kaynak yönetimi ve kriz yönetimi olmak üzere birçok programı KOBİ'lerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz."

"Akbank Dönüşüm Akademisi, global pazarda yer edinmek isteyen şirketleri bekliyor"

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise KOBİ'leri finansal, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda harekete geçirmek ve güçlendirmek için kurdukları Akbank Dönüşüm Akademisi'nin ticaret hacmini artırmak, işini büyütmek, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen şirketleri beklediğini belirtti.

Oğuz, "KOBİ'lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilmeleri, müşteri taleplerini karşılayabilmeleri, maliyetlerini azaltabilmeleri ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Buradan hareketle, ocak ayının başında Akbank'la KOBİ Hareketi'ni başlattık ve dijital dönüşüm projemizin ilk fazını hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lere Akbank Mobil üzerinden ayrıcalıklı bir hizmet sunmaya öncelik verdiklerini kaydeden Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda yakın bir zamanda KOBİ'lerimize Mobilden POS kampanyamızı duyurduk. Akbank Mobil'den POS'a başvuranlar 6 ay POS kullanım ücreti, komisyon ödemiyor ve 10 bin TL'ye kadar yüzde 0 komisyon avantajından faydalanıyorlar. Kaynakların verimli kullanımı ve emisyonların düşük olduğu sürdürülebilir bir ekonomik modele geçiş için kurgulanan Avrupa Yeşil Mutabakatı bildiğiniz üzere KOBİ'lere de bir takım yükümlülükler getiriyor.

Biz de Yeşil Mutabakat'ın gerekliliklerinin farkına varılmasını sağlamak, bu yatırımlar konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek ve finansman desteğinin yanı sıra finans dışı ürün ve hizmetlerle KOBİ'lerin yanında olmayı hedefliyoruz. Ayrıca girişimci kadınlara yönelik sunduğumuz finansman desteğine ilave olarak eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetleriyle de yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'lerin birbirlerinden öğrenme fırsatı bulmasını da hedefliyoruz"

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarında birlikte ilerlemek, finansal olarak güçlenmelerini sağlamak ve KOBİ'lerin geleceklerini yaratma yolculuklarında yanlarında olmak için Akbank Dönüşüm Akademisi'ni kurduklarını aktardı.

Anapa, "Müşterilerimize, iş yerlerinde kendi müşterilerine sunmak istedikleri deneyimi oluştururken nasıl destek olabiliriz sorusuyla yola çıktık. KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve finansal alanda güçlenmelerine katkı sağlayacağına inandığımız e- ticaret, dijital pazarlama, kriz yönetimi gibi pek çok konuda programlar ve seminerler düzenliyoruz. Ayrıca, Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'lerin farklı iş birlikleri içerisinde olma, birbirlerinden öğrenme ve pazarda yerini alma fırsatı bulmasını da hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de Akbank'la KOBİ Hareketi ile KOBİ müşterileri için sundukları ürün ve servisler sayesinde alışılagelmiş KOBİ bankacılığı tanımlarının ötesine geçerek, müşterilerin ihtiyacını henüz oluşmadan görüp hızla karşılamaya başladıklarını ifade etti.

Yüce, şöyle devam etti:

"Sektörde de fark yarattığımız bu yenilikçi hareketle finansal yönetim servisleri, akıllı uyarı mekanizmaları ve iç görüler ile müşterilerimizin finansal asistanı olduk. KOBİ müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra günlük işleyişlerinde ihtiyaç duydukları muhasebe, e-ticaret entegrasyonu ve İK çözümleri gibi pek çok alanda da iş birliklerimizi artırdık. Şimdi de Akbank Dönüşüm Akademisi ile işini büyütmek ya da yeni iş kurmak isteyen tüm KOBİ'lerimizle bir araya gelip gerçekleştireceğimiz çok sayıda eğitim sayesinde bankacılık ve bankacılık dışı ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde bu yolculukta onlara eşlik edecek olmak heyecan verici."???????