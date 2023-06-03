Knorr, deprem bölgesindeki üreticilere destek olmak için Knorr Kileri'ni açtı

Knorr, deprem bölgesindeki üreticilerle dayanışma içinde olmak ve yörenin yemek kültürüne katkıda bulunmak üzere Knorr Kileri'ni açtığını duyurdu. Böylece, deprem bölgesindeki ürünlerin ve bu ürünlerle yapılabilecek yöresel yemek tariflerinin tüketiciyle buluşturulduğu dönemsel satış noktalarının geliri yine deprem bölgesindeki tarım üreticilerine yönelik destek çalışmalarına aktarılacak.

Knorr, deprem bölgesindeki üreticilerle dayanışma içinde olmak ve yörenin yemek kültürüne katkıda bulunmak üzere Knorr Kileri'ni açtığını duyurdu. Böylece, deprem bölgesindeki ürünlerin ve bu ürünlerle yapılabilecek yöresel yemek tariflerinin tüketiciyle buluşturulduğu dönemsel satış noktalarının geliri yine deprem bölgesindeki tarım üreticilerine yönelik destek çalışmalarına aktarılacak.

Knorr, 'Yemek dayanışmadır' mesajıyla İstanbul'da açtığı dönemsel satış noktalarıyla deprem bölgesindeki tarım üreticilerini destekliyor. Geliri depremin etkilediği tarım üreticilerine yönelik çalışmalara aktarılacak. Mağazalarda bölgede üretilen bulgur, tel şehriye, erişte gibi ürünler, Knorr ürünleriyle birlikte yapılabilecek yöresel tarifler eşliğinde satışa sunuluyor. Kiler, 2-3-4 Haziran'da Kanyon AVM'de, 9-10-11 Haziran'da Akasya AVM'de olacak.

YEREL ÜRETİME VE KÜLTÜREL DEVAMLILIĞA KATKI

Depremin ilk günlerinden itibaren depremin etkilediği illerde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Knorr Marka Müdürü Melisa Kısacık, kilerin de bu çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Projeyle ilgili konuşan Kısacık, "Depremin ilk günü itibarıyla 2 milyon porsiyon ürün desteğinde bulunduk. AFAD koordinasyonuyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Afet durumlarına özel olarak geliştirdiğimiz Mercimekli Erişte Aşı yine AFAD koordinasyonuyla konteyner kentlere ulaştırılıyor. Depremin ardından üretime devam eden üreticilerimizin mahsullerinin daha çok kişiye ulaşması ve yemek kültürünün devamlılığı amacıyla hemen çalışmaya başladık ve İstanbul'da Knorr Kileri'ni hayata geçirdik. Depremin etkilediği şehirlerin yemek kültürünün devamlılığına katkı sunmak amacıyla, dönemsel satış noktalarında sunduğumuz mahsullerin yanında, bu mahsullerle hazırlanabilecek eşsiz tarifleri de ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz" dedi.