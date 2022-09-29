KMTSO seçimleri 19 Kasım'da

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, oda seçimlerinin 19 Kasım günü yapılacağını ve yeniden göreve talip olduğunu açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, yaklaşan KMTSO seçimleri öncesi meclis üyeleri ve meslek komite temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Balcıoğlu, "Bu seçim diğer seçimlerden biraz farklı bir seçim. Çünkü diğer seçimlerde 1995 yılından bu yana kadar hep tek liste seçime girildi. Bunun anlamı, burası demokratik bir yer değil, despotlukla, emrivaki ile değil, uzlaşmayla, herkesin ortak aklıyla, yani birbiriyle rekabet eden, yarışan, birbirlerini kıran insanlar olmak yerine birbirini tamamlayan, birbirlerini yapan insanlar olarak birlikte yürümeye, kol kola yürümeye gayret ettik. Ancak bu seçimde bunu maalesef başaramadık. Diğer seçimlerde rutin hayat hep devam ediyordu. Bu seçimde rutin hayat artık devam etmiyor. Çünkü dünya, 'yeni normal' denen bir normali yaşıyor. 10 yılda öğrenemeyeceğiz şeyleri, 2 yılda bu hale getirdik. Dolayısıyla dünya çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı değişiyor. 3 ay önceki dertlerimiz, sıkıntılarımız, problemlerimiz bu ay çok farklı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim zaman kaybetmememiz, bir şeylerin arkasında bir şeylerle oyalanmamamız gerekiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ