KMTSO Başkanı Buluntu: "Hedefimiz 1 milyon dolarlık ihracat rakamını görmek"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Bu seneki bu kayıplarımıza rağmen inşallah hedefimiz 1 milyar dolar seviyesinde ihracat rakamları ile şehrimizi taçlandırmak olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin bölgedeki esnaf, fabrikalar ve sanayi üretimi üzerindeki yıkıcı etkiler bırakırken, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler Kahramanmaraş sanayisini olumsuz yönde etkilerken yaklaşık yüzde 35'lik bir ihracat kaybının yaşanmasına neden olmuştu.

Depremin üzerinden geçen 7 aylık süre sonrası şehir genelinde sanayiler saralarını sararken, üretimde ise tekrardan hareketlenme yaşanıyor. Kahramanmaraş'ın deprem sonrası yaşanan üretim potansiyelinin arttığını dile getiren KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ". Ekonomimiz şu anda toparlanma seviyesinde ama bu birden bire olacak gibi değil. Hem küçük sanayi sitemiz olsun hem de organize sanayi bölgelerimiz olsun yara ve hasarlar sarılmaya başlandıkça Kahramanmaraş ekonomisi de eski şaşalı günlerine dönecektir" diye konuştu.

"Yüzde 35'lik ihracat kaybımız var"

Yaşanan depremler sonrasında üretimde yaşanan aksamalardan dolayı Kahramanmaraş ihracatında düşüşler olduğunu ifade eden Buluntu, "Kahramanmaraş depremlerim merkez üssü bir şehir. Depremden dolayı da doğal olarak üretimsel faaliyetlerde kayıplar yaşandı. Ağustos ayı ihracatına baktığımız zaman yüzde 32'lik bir düşüşümüz var. Yani yaklaşık 124 milyon dolardan 86 milyon dolar seviyelerine düşmüş bir vaziyette aşağı yukarı. 2022 yılı ile 2023 yılının Ocak ve Ağustos ayarını değerlendirdiğimizde de yaklaşık yüzde 35'lik bir ihracat kaybımız var. 995 milyon dolardan 647 milyon dolar seviyesine düşmüş bir vaziyette. Tekstil ve çelik mutfak eşyaları sektörü ve organize sanayi bölgelerimizde de depremden dolayı üretimde yaşanan aksamalardan dolayı ihracat düşüşü meydana geldi" dedi.

"Yaralar sarıldıkça Kahramanmaraş ekonomisi şaşalı günlerine dönecek"

KMTSO olarak sanayi alanında çok ciddi hamleler yaptıklarını söyleyen Buluntu, " Kahramanmaraş 5 tane aktif organize sanayisi olan yaklaşık 10 organize sanayi bölgesine sahip güçlü bir sanayi kenti. Depremde çok ciddi ve ağır hasar almasına rağmen en hızlı toparlanan şehirlerden bir tanesi. Burada sanayi kültürüne sahip olması, yoğun bir sanayileşmenin olması bu şehir açısından çok önemli. Depremin ilk anından itibaren hem küçük sanayicilerimiz olsun hem ticaret erbaplarımız olsun kendi iş yerleri ile alakalı çok ciddi inisiyatifler almışlardır ve iş yerlerini de ayağa kaldırmak için çok ciddi çaba ve gayret içerisindeler. Biz de KMTSO olarak 6 Şubat tarihinden itibaren tamimiyle sahada küçük sanayi esnaflarımıza yönelik çok ciddi hamleler yaptık. Ekonomimiz şu anda toparlanma seviyesinde ama bu birden bire olacak gibi değil. Hem küçük sanayi sitemiz olsun hem de organize sanayi bölgelerimiz olsun yara ve hasarlar sarılmaya başlandıkça Kahramanmaraş ekonomisi de eski şaşalı günlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat"

Kavlaklı Organize Sanayi bölgesinin son durumu hakkında da bilgiler veren Buluntu, şunları dile getirdi:

"Kavlaklı Organize Sanayi Bölgemiz, depremde en az hasar alan organize sanayi bölgemiz. Ama bunda bile yaklaşık yüzde 20 hem üretimde hem de iş gücü olarak kaybımız var. Verilere baktığımız zaman yaklaşık 2 bin 300 kişi gibi kaybımız var. Bu sanayi bölgesi hızlı şekilde toparlanan bir sanayi bölgemiz. Tekstil ve çelik mutfak eşyalarının yoğun üretildiği sanayi bölgesi. Buna rağmen de çok hızlı toparlanan bir sanayi bölgemiz. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş 2022 yılını 1 buçuk milyar dolarlık ihracatla kapatmış ve 30 milyon dolar işlem hacmine sahip bir şehirdi. Bu seneki bu kayıplarımıza rağmen inşallah hedefimiz 1 milyar dolar seviyesinde ihracat rakamları ile şehrimizi taçlandırmak olacaktır."