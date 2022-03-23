Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 23 Mart'ta Klein Entertaintment'ın KLEIN Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, KLEIN Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KLEIN Token'ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle ve 33 gün kilitli yüzde 30 hediyeli olarak Bitexen Club'da gerçekleştirilecek.

Bitexen, Türkiye'nin ilk eğlence ve müzik sektörü tokenını arz edeceğini açıkladı. Klein Token ile Klein'ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim hakkı gibi avantajlar elde edilebileceği bildirildi.

Ayrıca bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan Token'ların yüzde 40'ı, NFT gelirlerinin yüzde 20'si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi