KKTC ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Kacır, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, Amcaoğlu ve heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir araya gelerek, işbirliğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak, bilgi ve tecrübemizi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşarak ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.