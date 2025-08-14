KKTC ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kuzey Kıbrıs'ın sanayi ve teknolojik kalkınması için projeler ve yatırımlar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Kacır, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, Amcaoğlu ve heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir araya gelerek, işbirliğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak, bilgi ve tecrübemizi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşarak ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı

Sıcaklık rekoru o şehrimizin! Termometre resmen uçuşa geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
title