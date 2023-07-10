KKTC Gazimağusa Limanı, Kardeş Limanlar Programı'na dahil edilmek için başvurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Kardeş Limanlar Programı'na dahil edilmesi için başvuru yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Kardeş Limanlar Programı'na dahil edilmesi için başvuru yapıldığını açıkladı.

Arıklı yaptığı açıklamada, KKTC'nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptı'na dahil olma talebini TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e ilettiğini belirtti.

KKTC'nin söz konusu projeye dahil edilmesinin ülkeye uygulanan haksız kısıtlamalara çok önemli bir darbe olacağını belirten Arıklı, "Türk Devletleri Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün bu isteğini dikkate almalı ve bu haklı talebe olumlu yanıt vermeli. Kardeşlerimizden beklediğimiz, diğer gözlemci üyeye gösterdiği yaklaşımı bizlere de göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Kardeş Limanlar projesi, 11 Kasım 2022'de düzenlenen 9'uncu TDT toplantısında Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanan, Bağlantısallık Programı'nın bir parçası olarak oluşturulmuştu.